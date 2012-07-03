واکنش تعاون روستایی به یک خبر

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با ارسال توضیحاتی نسبت به خبر"20 هزار تن پیاز به‌دلیل اهمال برخی مسئولان از بین رفت!" واکنش نشان داد.

در توضیحات این سازمان آمده است: در مورد امحای 20 هزار تن پیاز در دزفول لازم به توضیح است که کل محصول خریداری شده در شهرستان دزفول کمتر از 12 هزار تن بوده است که تماما طبق مقررات فروش رفته و چنانچه محصولی امحاء شده است، مربوط به دولت نمی باشد.



درخصوص قیمت پایه پیاز به استحضار می رساند که قیمت پایه پیاز و هر نوع محصولی که خرید تضمینی صورت می گیرد، طبق قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با ملحوظ نمودن مسائل کارشناسی از طریق هیئت محترم دولت تعیین می گردد و در صورت کشش بازار تولیدکنندگان مجازند محصول خود را با قیمت بالاتر بصورت آزاد به فروش برسانند.



