دختران جنگ به ایران رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «دخترها در جنگ» مجموعه داستانی شامل 22 داستان از نویسندگان نامدار جهان است که با موضوع تاثیرات اجتماعی جنگ بر انسان تالیف و از سوی ناهیده هاشمی انتخاب و ترجمه شده است.

داستان این مجموعه از این نویسندگانی مثل ایزابل آلنده، اُ.هنری، سامرست موآم، گابریل گارسیا مارکز، لوئیجی پیراندلو، ماریا لوئیزا بومبال، کاترین منسفیلد، فلانری اُکانر، چینوا آچه‌به، جیمز جویس، جسی استوارت، ادوارد مورگان فورستر، جانت فریم، کاتای تایاما، مری وب، جامائیکا کین کاید، گی‌دو موپاسان، آی.ال. پرتز، کریشان چاندار، لئو تولستوی و مک‌ نایت مالمار انتخاب شده‌اند.

عباس پژمان در بخشی از مقدمه خود بر این مجموعه داستان نوشته است: داستانی که می‌خوانیم و بعد هم فراموشش می‌کنیم، داستان خوبی نیست. داستان خوب آن است که خواننده را مجبور کند بیش از یک بار آن را بخواند یا لااقل گاه‌گاهی در ذهنش به یاد آن بیفتد و لحظه‌هایی هرچند کوتاه محو خاطره‌ آن شود. داستان‌های این مجموعه کم و بیش این خصلت را دارند. به نظر می‌رسد که خانم «ناهیده هاشمی» در انتخاب داستان‌ها دقت و درایت به خرج داده و مجموعه خوب و زیبایی فراهم کرده است. همه این داستان‌ها از منابعی گزینش شده‌اند که جزء جنگ‌ها و گزیده‌ها و متون آموزشی معتبر داستان کوتاه در زبان انگلیسی هستند.»

از «ناهیده هاشمی» پیش از این نیز دو ترجمه با عناوین «زمانی که اسم من کی‌اکو بود» نوشته لیندا‌سو پارک از سوی نشر علم و «دختری به نام فاجعه» نوشته نانسی فارمر از سوی انتشارات روشنگران منتشر شده است.

کتاب «دخترها در جنگ» در 344 صفحه و به قیمت 11000 تومان توسط نشر آموت منتشرشده است.