قوانین تغییر کاربری اراضی با ظرفیت گردشگری گلستان منطبق شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی در نشست همافزایی فعالان گردشگری، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی استان گلستان اظهار کرد: توسعه گردشگری نیازمند فراهم شدن بستر مناسب برای سرمایهگذاری و رفع موانعی است که در مسیر اجرای طرحهای این حوزه وجود دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان با اشاره به موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی افزود: قوانین موجود در این زمینه باید با توجه به شرایط و ویژگیهای استانهای شمالی کشور مورد بازنگری قرار گیرد تا امکان اجرای طرحهای گردشگری واجد شرایط در چارچوب ضوابط قانونی فراهم شود.
وی ادامه داد: شرایط جغرافیایی، اقتصادی و کشاورزی استانهای شمالی با بسیاری از مناطق کشور متفاوت است و نمیتوان برای همه نقاط کشور یک سازوکار واحد در نظر گرفت.
حمیدی با بیان اینکه در برخی قوانین برای حوزه میراث فرهنگی و فعالیتهای مرتبط با آن امتیازها و معافیتهایی پیشبینی شده است، گفت: استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود میتواند بخشی از موانع پیش روی سرمایهگذاران گردشگری را کاهش دهد، اما رفع کامل مشکلات نیازمند اصلاح برخی مقررات است.
وی با اشاره به مقررات مربوط به حریم جادهها و پیشبینی برخی استثناها برای استانهای شمالی اظهار کرد: در موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیز میتوان متناسب با شرایط این استانها، سازوکارهای مشخصی را در چارچوب قانون تعریف کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان تأکید کرد: هدف، نادیده گرفتن قانون یا حذف ضوابط مربوط به اراضی کشاورزی نیست، بلکه باید مسیر قانونی مشخصی برای بررسی طرحهای گردشگری و سرمایهگذاری بر اساس ظرفیت و شرایط هر منطقه ایجاد شود.
حمیدی پیشنهاد تشکیل سازوکاری تخصصی برای بررسی طرحهای گردشگری در اراضی کشاورزی را مطرح کرد و افزود: این طرحها میتوانند در یک کمیسیون تخصصی و بر اساس ضوابط مشخص، ظرفیت منطقه، ملاحظات زیستمحیطی و ضرورت حفظ اراضی کشاورزی بررسی شوند.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح قوانین نیازمند طی فرآیند قانونی است و استانداری و نمایندگان استان میتوانند پیشنهادهای لازم برای اصلاح مقررات یا پیشبینی تبصرههای متناسب با شرایط استانهای شمالی را پیگیری کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان همچنین بر ضرورت همراهی دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و فعالان گردشگری برای ایجاد رونق در این بخش تأکید کرد.
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