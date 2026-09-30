خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- سیمین‌سیف: استان مرکزی با گذار از ساختار جمعیتی جوان به سمت جامعه‌ای پیرتر، اکنون با حضور بیش از ۲۲۱ هزار سالمند، در مسیر بازتعریف نیازهای خود قرار گرفته است.

این روند که در اراک با تمرکز ۹۲ هزار سالمند به وضوح قابل مشاهده است، در سایر شهرستان‌ها نیز با تفاوت‌های ساختاری خودنمایی می‌کند؛ به‌طوری که در تفرش با نرخ ۱۹/۷۸ درصد، چالش سالمندی بسیار شدیدتر از ساوه با نرخ ۷/۷۲ درصد به چشم می‌آید.

بر همین اساس، هفته ملی سالمندان از چهارم تا دهم مهرماه با شعار محوری «عصر زندگی طولانی‌تر؛ بازاندیشی در نظام‌ها برای زندگی بهتر»، فرصتی برای بازخوانی سیاست‌های حوزه سالمندی و ارزیابی میزان آمادگی ساختارهای اجرایی و خدماتی در مواجهه با تغییرات جمعیتی نسل نقره‌ای در استان مرکزی است.

ایجاد خانه سالمندی جامع با مشارکت خیران در استان مرکزی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سال گذشته با پیگیری‌های انجام‌شده، اراک در فهرست شهرهای سالمند و شهرهای دوستدار سالمند قرار گرفت و تحقق الزامات این طرح نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی است.

وی تصریح کرد: بخشی از کتابخانه مرکزی اراک به سالمندان اختصاص یافته و با راه‌اندازی آن، فضای مناسبی برای اوقات فراغت و حضور اجتماعی سالمندان فراهم می‌شود که امیدواریم نیمه دوم امسال به بهره‌برداری برسد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایجاد و مناسب‌سازی فضاهای عمومی از جمله پارک‌ها نیز از الزامات شهر دوستدار سالمند است و شهرداری باید فضاهای استاندارد، ایمن و متناسب با نیازهای سالمندان را در بوستان‌ها فراهم کند.

وی تاکید کرد: در حوزه ورزش نیز باید برنامه‌هایی متناسب با سنین بالاتر طراحی و اجرا شود به گونه‌ای که ورزش‌های کم‌عارضه و در عین حال پرفایده برای سالمندان در دسترس آنان قرار گیرد و زمینه تحرک، نشاط و حفظ سلامت این قشر فراهم شود.

جمالیان با اشاره به نقش بهزیستی در حمایت از سالمندان افزود: بهزیستی باید ضمن فراهم کردن زمینه مناسب برای گذران اوقات فراغت سالمندان، در صورت بروز عوارض و بیماری‌هایی که نیازمند اقدامات بازتوانی و توانبخشی یا استفاده از وسایل کمک‌درمانی است، خدمات لازم را به‌ویژه برای دهک‌های کم‌برخوردار ارائه کند.

وی بر ضرورت راه‌اندازی کلینیک سالمندی در اراک تأکید کرد و گفت: کلینیک سالمندی باید به گونه‌ای طراحی شود که سالمند با مراجعه به آن بتواند مجموعه‌ای از خدمات تشخیصی و درمانی مرتبط با بیماری‌های شایع دوران سالمندی را دریافت کند.

جمالیان ادامه داد: کلینیک سالمندی باید از دسترسی مناسب، امکانات استاندارد و متخصصان مرتبط برخوردار باشد و خدمات جسمی و روانی مورد نیاز سالمندان را به‌صورت همزمان ارائه دهد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با وجود شرایط خاص کشور، نباید برنامه‌ریزی برای سالمندی جمعیت به تعویق بیفتد؛ چراکه شتاب سالمندی جمعیت، توسعه زیرساخت‌های لازم را برای پیشگیری از چالش‌های آینده ضروری کرده است.

وی بر ضرورت اجرای اقدامات مؤثر و عملیاتی در حوزه سالمندی تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود در نیمه دوم امسال، این موضوع در سطح ملی نیز با جدیت بیشتری پیگیری شود.

جمالیان تاکید کرد: در بودجه‌های عمومی ردیف مستقل و مشخصی برای سالمندان پیش‌بینی نشده است، اما دستگاه‌های متولی باید از ظرفیت‌های بودجه‌ای موجود برای این حوزه استفاده کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: بخش مهمی از مشکلات حوزه سالمندی به محدودیت منابع مالی بازمی‌گردد، اما کمبود بودجه نباید مانع پیگیری امور سالمندان و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و دستگاهی شود.

وی افزود: استان مرکزی باید علاوه بر توجه به زیرساخت‌های موجود، به سمت ایجاد خانه‌های سالمندی با رویکرد جامع حرکت کند و در این زمینه اقدامات ارزشمندی توسط خیران انجام شده است.

جمالیان گفت: خانه سالمندی جامع با مشارکت خیران نیک اندیش استان مرکزی در منطقه خانه میران اراک احداث شده که بخش‌های درمانی، تفریحی و خدماتی مورد نیاز سالمندان را در بر می‌گیرد.

وی گفت: بخشی از این مجموعه راه اندازی شده و تکمیل و راه‌اندازی سایر فازها نیازمند همراهی دستگاه‌های اجرایی است که در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی پیگیری خواهد شد.

کرامت سالمندان محور برنامه‌ریزی شهر دوستدار سالمند باشد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کرامت سالمندان باید محور برنامه‌ریزی و اجرای طرح شهر دوستدار سالمند باشد و نیازهای بهداشتی، اجتماعی، فرهنگی و شهری آنان مورد توجه قرار گیرد.

حسن قمری افزود: طرح شهر دوستدار سالمند فراتر از مناسب‌سازی معابر است و باید کرامت، سلامت، مشارکت اجتماعی و دسترسی سالمندان به خدمات را پوشش دهد.

وی تصریح کرد: شهرداری اراک در پروژه‌های جدید و بازنگری طرح‌های قدیمی، دسترسی‌پذیری معابر، پارک‌ها، فضاهای عمومی و مسیرهای تردد سالمندان و افراد دارای معلولیت را مورد توجه قرار دهد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی تاکید کرد: نهادهای فرهنگی باید موضوع سالمندی را در برنامه‌های خود لحاظ کنند و اراک نیز با بهره‌گیری از تجربه شهرهای موفق، اجرای عملی طرح شهر دوستدار سالمند را دنبال کند.

وی بر ضرورت تربیت نیروی متخصص در حوزه مراقبت از سالمندان تأکید کرد و گفت: ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و فنی‌وحرفه‌ای برای تربیت نیروهای متخصص مراقبت از سالمندان به‌کار گرفته شود و دبیرخانه شورای سالمندان نیز عملکرد شوراهای شهرستانی و نیازهای این قشر را به‌صورت مستمر رصد و پیگیری کند.

قمری بیان کرد: اختصاص سرفصل اعتباری مشخص برای امور سالمندان باید بررسی شود و با توجه به افزایش جمعیت سالمند و کاهش زاد و ولد در استان مرکزی برنامه‌ریزی عملیاتی برای توسعه خدمات متناسب با نیازهای آینده این قشر ضروری است.

۲۲۱ هزار سالمند در استان مرکزی؛ ضرورت بازآرایی نظام خدمات حمایتی

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت توجه به ساختار جمعیتی این استان، اظهار کرد: با توجه به جمعیت بیش از ۲۲۱ هزار و ۸۳۲ نفری سالمندان در این استان و حضور حدود ۹۲ هزار سالمند در کلان‌شهر اراک، توسعه خدمات تخصصی و مناسب‌سازی محیط‌های شهری به ضرورتی حیاتی تبدیل شده است.

محمد علی اله‌دادی با اشاره به تفاوت نرخ سالمندی در شهرستان‌های مختلف استان مرکزی افزود: بر اساس آمارهای موجود، شهرستان تفرش با نرخ ۱۹/۷۸ درصد، سالمندترین شهرستان و ساوه با ۷/۷۲ درصد، جوان‌ترین شهرستان محسوب می‌شود و این تفاوت‌های جمعیتی، زمینه را برای انجام مطالعات و پژوهش‌های تخصصی جهت شناخت دقیق‌تر نیازهای سالمندان در مناطق مختلف استان فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر معرفی رسمی اراک به عنوان شهر دوستدار سالمند، تصریح کرد: این اقدام در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و توجه به نیازهای خاص سالمندان انجام می‌شود و طبق دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور ۲۷ دستگاه اجرایی مسئولیت مستقیم اجرای این طرح را بر عهده دارند و هشت محور اصلی شامل مسکن، مشارکت اجتماعی، احترام و همه‌شمولی اجتماعی، مشارکت مدنی، اطلاعات و ارتباطات، حمایت اجتماعی، خدمات سلامت و حمل‌ونقل، مبنای اصلی این تحول خواهد بود.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی با ارائه جزئیات خدمات ارائه شده به این قشر گفت: در حال حاضر چهار هزار و ۵۰۰ سالمند مستمری‌بگیر بهزیستی در این استان حضور دارند همچنین خدمات متنوعی از جمله توانبخشی روستایی برای ۷۶۰ نفر، مراقبت در منزل برای ۱۵۰ نفر، خدمات مراکز روزانه برای ۱۵۵ نفر و خدمات مراکز شبانه‌روزی برای ۳۵۶ نفر از جمله خدماتی است که با هدف ارتقای استقلال و کیفیت زندگی سالمندان ارائه می‌شود.

اله‌دادی با تأکید بر ضرورت تداوم جلسات و پیگیری مصوبات شورای سالمندان، تاکید کرد: انتظار می‌رود در اجرای برنامه‌های شهر دوستدار سالمند، همکاری و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای مرتبط تسریع شود تا این طرح از حالت تئوری خارج و به یک الگوی موفق تبدیل شود.

۱۵ درصد جمعیت استان مرکزی را سالمندان تشکیل می‌دهند

مدیر گروه جوانی جمعیت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود ۱۵ درصد جمعیت استان مرکزی را سالمندان تشکیل می‌دهند و توجه همزمان به ظرفیت‌های این گروه به عنوان سرمایه اجتماعی و نیازهای آنان به عنوان گروه خدمت‌گیرنده، ضروری است.

شهلا نظری افزود: ۱۵۷ هزار سالمند تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اراک قرار دارند و شهرستان‌های تفرش و فراهان بالاترین سهم جمعیت سالمند استان مرکزی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی تصریح کرد: این وضعیت، ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای ارتقای سلامت و کیفیت زندگی سالمندان را بیش از پیش نمایان می‌کند.

نظری ادامه داد: سالمندان به‌عنوان سرمایه‌ای ارزشمند از تجربه و مهارت، ظرفیت مؤثری برای مشارکت اجتماعی دارند و بهره‌گیری از این ظرفیت باید در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

مدیر گروه جوانی جمعیت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید کرد: از سوی دیگر، سالمندان از گروه‌های مهم دریافت‌کننده خدمات سلامت هستند و ارائه خدمات متناسب با نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی آنان ضرورت دارد.

وی افزود: رویکرد دانشگاه علوم پزشکی اراک در حوزه سالمندی بر توانمندسازی، حفظ مشارکت اجتماعی، پیشگیری از بیماری‌ها و ارائه خدمات جامع سلامت به سالمندان استوار است.

نظری بیان کرد: تحقق این اهداف، نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط و بهره‌گیری از ظرفیت خانواده‌ها و جامعه در حمایت از سالمندان است.