محمد کریمان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی در تمامی نقاط سیل زده استان مشغول مساحی بوده و میزان خسارت وارده بر اراضی کشاورزی را برآورد می‌کنند.

وی افزود: پس از بررسی میزان خسارت وارده در مزارع خراسان شمالی، غرامت تعیین شده پس از تایید کارشناسی، به حساب برخی از کشاورزان بیمه سپار واریز می‌شود و بقیه کشاورزان نیز بزودی غرامت خود را از صندوق بیمه مرکز دریافت می‌کنند.

کریمان تصریح کرد: خسارت کشاورزان سیل زده‌ای که در سال زراعی جاری دچار آسیب شده‌اند و اراضی آنان نیز بیمه بوده است تا 2 ماه آینده پرداخت می‌شود.

وی اظهار داشت: البته در برآورد میزان خسارت وارده به اراضی کشاورزی استان، تمامی مزارع خسارت دیده کارشناسی می‌شود اما پرداخت خسارت تنها به آن دسته از کشاورزانی تعلق می‌گیرد که پیش از این مزارع خود را بیمه کرده بودند.

یادآور می‌شود از ابتدای سال جاری تاکنون، وقوع چندین سیل در خراسان شمالی سبب آسیب 50 تا 100 درصدی به هزاران هکتار از اراضی کشاورزی و باغات این استان شده است.

خراسان شمالی با داشتن 344 هزار هکتار عرصه کشاروزی و تولید سالانه 2/1 میلیون تن محصول باغی و زراعی یکی از قطب‌های مهم کشاورزی کشور محسوب می‌شود.