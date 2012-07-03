26 سرباز نمونه سپاه استان سمنان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز ولادت حضرت علی اکبر(ع)، جشن ولادت و تجلیل از مقام سرباز در حسینیه ثارالله سپاه سمنان برگزار شد.

فرمانده سپاه استان سمنان در این مراسم به الگوهای جوان برتر از منظر دین اسلام اشاره کرد و گفت: بهترین الگو برای جوانان ایران اسلامی، ائمه اطهار و فرزندان آنها هستند.

سردار علی استاد حسینی افزود: دشمنان با ارائه الگوهای کاذب و جعلی به دنبال انحراف جوانان ایران اسلامی هستند، لکن جوانان مسلمان کشور ما با تأسی به امام حسین(ع) و حضرت علی اکبر(ع) رفتار خود را با این بزرگواران تنظیم نموده و عاقبت به خیر خواهند شد.

در این مراسم که بیش از 300 نفر از سربازان حضور داشتند، از 26 سرباز نمونه رده‎های سپاه استان با تقدیم لوح تقدیر و هدیه، تجلیل شد.

همایش بزرگ جوانان و تهاجم خاموش در شاهرود برگزار شد

محقق و پژوهشگر علوم ارتباطات در همایش بزرگ جوانان و تهاجم خاموش در شاهرود اظهار داشت: امروزه با توجه به ترفندهای نفوذگرانه از سوی دشمنان در جنگ نرم و سایبری باید هوشیارتر از قبل از این ابزارها استفاده کرد.

پرفسور علی اکبر جلالی و با حضور 250 نفر در سالن اجتماعات کانون جوانان بسیج سپاه ناحیه شاهرود برگزار شد، با اشاره به پیشرفت‏های ارتباطات و فناوری‏های دیجیتال گفت: امروزه با پیشرفت رسانه‏های ارتباطی و فراگیر شدن این ابزارهای نوین در میان جامعه، خانواده‏ها و به ویژه نسل جوان؛ وظیفه داریم آگاهی این افراد را در ارتباط با نحوه‏ی صحیح استفاده از این ابزارها افزایش دهیم.

لازم بذکر است این همایش با همکاری فرهنگی اجتماعی و کانون جوانان بسیج شاهرود در آشنایی جوانان با مخاطرات وسایل ارتباط جمعی و اینترنت برگزار شد.

برگزاری یادواره شهدای روستای کلاموی شاهرود

استاد حوزه و دانشگاه اظهار داشت: شهدا موتور محرک جامعه ما به سوی سربلندی و دفاع از انقلاب و اسلام هستند.

حجت الاسلام مهدی انگیسه در یادواره شهدای روستای کلاموی بخش بسطام شهرستان شاهرود گفت: این موتور محرکه باعث شده ما تاکنون با قدرت و صلابت در جهت اهداف نظام اسلامی گام برداریم.

استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: باید بدانیم تا زمانی که در راه مستقیم الهی و در کنار شهدا و ولایت قدم بر می‎داریم هیچ قدرتی توان مقابله با ما را ندارد و وحدت رمز پیروزی ما در تمام میادین سخت بوده و هست و باید قدر این نعمت را بدانیم و در تقویت آن تلاش کنیم.

همچنین در حاشیه این یادواره نمایشگاهی از تصاویر شهدا و ماکت عملیاتی دوران دفاع مقدس و غرفه کتاب و وسایل فرهنگی نیز برپا شده بود.

برگزاری جشن ولادت حضرت علی اکبر(ع) در کلاته خیج

امام جمعه کلاته خیج در جشن ولادت حضرت علی اکبر(ع) در مسجد جامع این شهر اظهار داشت: حضرت علی اکبر(ع) الگوی شایسته‎ای برای جوانان امروز دنیا است.

حجت الاسلام علی خداپرست گفت: علی اکبر (ع) در یازدهم شعبان سال سی و سوم هجری به دنیای پر هیاهوی مادی پا گذاشت.

خداپرست اضافه کرد: امروز دشمن به خوبی دریافته است که جوانان با ویژگی‏هایی ‏همانند آرمان‎خواهی، عدالت‏طلبی، عشق به باورهای دینی و علاقه ‏به رهبران مذهبی، لشکرهایی به هم فشرده و آماده کارزارند و این را در دفاع مقدس جوانان ما به خوبی ثابت کردند.

برگزاری دومین جلسه شورای اندیشه و همفکری بسیج کارگری استان سمنان

مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان در دومین جلسه شورای اندیشه و همفکری بسیج کارگری سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان که در اداره کار و امور اجتماعی استان سمنان برگزار شد اظهار داشت: امروز جنگ اقتصادی جای جای جنگ نظامی را گرفته است و کل دنیا در یک طرف و جمهوری اسلامی ایران در طرف مقابل قرار گرفته است.

عبدالمجید بامری گفت: بسیج باید در همه اعمال و کارها الگو و سرمشق باشد چرا که نتیجه آن کاهش هزینه تولید و افزایش کیفیت کالای داخلی و در نتیجه حذف محصولات خارجی است.

افتتاح پایگاه بسیج در واحد های صنعتی دارای 170 نفر کارگر

مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان گفت: طبق ابلاغیه جدید بسیج مستضعفین، هر واحد صنعتی که حداقل 170 کارگر داشته باشد می‌تواند پایگاه افتتاح کند.

سرهنگ عبدالحسین غریبی افزود: شورای عالی بسیج کارگری به دلیل نقش حساسی که تولید در حال حاضر و شرایط کنونی دارد تحت نظر خاص مسئولین است.

وی تصریح کرد: امسال تهدیدات اقتصادی بیشتر شده و باید کاری کنیم که کارگران و کارفرمایان از مشکلاتی که دامنگیر تولید است رهایی یابند لذا نظرات و مصوبات این شورا در سطح استان جمع آوری شده و به مسئولین ارائه می‌شود.

برگزاری همایش حلقه‏های صالحین بسیج در شاهرود

فرمانده حوزه خاتم الانبیا شاهرود در همایش حلقه‏های صالحین بسیج عاشورای حوزه خاتم الانبیاء این شهر اظهار داشت: در جلسات صالحین باید روحیه معنویت و ارتباط با خدا را تقویت کرد و این موضوع با صمیمت اعضاء میسر است.

عباسعلی کاظمی با اشاره به توجه بسیجیان به معنویت گفت: مقام معظم رهبری در سخنانی می‏فرمایند: افرادی که نخواهند تلاش کنند و زحمت بکشند، در بازار معنویت و در سودای عشق و ایمان و تقوای فضایل معنوی، چیزی گیرشان نخواهد آمد، ملت هایی که تلاش کنند، مجاهدت کنند، ایثار کنند و از کار و فداکاری نترسند، خدای متعال به آنها همه چیز خواهد داد.

برگزاری اردوی زیارتی حلقه‏های صالحین شاهرود

مسئول تربیت آموزش پایگاه امام صادق (ع)از برگزاری اردوی زیارتی حلقه ‏های صالحین این پایگاه خبر داد.

هاشم صدری با اعلام این خبر گفت: با توجه به حضور منظم اعضای صالحین پایگاه در جلسات مختلف و به جهت تقدیر و تشکر از این حضور و حفظ و انسجام و تقویت روحیه اعضا، اردوی سه روزه‏ی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس برای فعالین حلقه‏ های صالحین پایگاه برگزار می‏شود.

با اشاره به اینکه در این اردو 60 نفر از فعالین بسیجی حلقه‏ های صالحین حضور دارند گفت: در این اردوی سه روزه برنامه ‏های مختلف فرهنگی و معنوی برای افراد در مشهد در نظر گرفته شده که از آن جمله می‏توان به برگزاری جلسات صالحین در حرم و شرکت در جلسات پرسش و پاسخ حرم و بازدید از بقاع متبرکه مشهد اشاره کرد.