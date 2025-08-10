https://mehrnews.com/x38KBm ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷ کد خبر 6556118 استانها سمنان استانها سمنان ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷ برگزاری رزمایش جهادگران فاطمی در شاهرود شاهرود - رزمایش جهادگران فاطمی در راستای قرارگاه محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی در شاهرود برگزار شد. دریافت 43 MB علی شهسوار کد خبر 6556118 کپی شد مطالب مرتبط برنامه های سپاه استان سمنان در هفته سلامت اعلام شد 26 سرباز نمونه سپاه استان سمنان تجلیل شدند سپاه استان سمنان میزبان همايش بسيج و رسانه می شود برچسبها رزمایش شاهرود سپاه استان سمنان
