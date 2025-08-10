  1. استانها
  2. سمنان
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷

برگزاری رزمایش جهادگران فاطمی در شاهرود

برگزاری رزمایش جهادگران فاطمی در شاهرود

شاهرود - رزمایش جهادگران فاطمی در راستای قرارگاه محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی در شاهرود برگزار شد.

دریافت 43 MB

علی شهسوار

کد خبر 6556118

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها