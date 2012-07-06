اعضای هیات مدیره ملوان معرفی شدند/ هدایتی رئیس شد، درودگر مدیر عامل

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیات مدیره باشگاه ملوان انزلی در حالی روز گذشته معرفی شدند که پس از نخستین نشست محمد صادق درودگر به عنوان مدیرعامل این باشگاه معرفی شد.

بر پایه این گزارش، حسین هدایتی به عنوان رئیس و دریادار خرداد حکیمی به عنوان نایب رئیس انتخاب شدند. همچنین سعادتمند داودی فرماندار انزلی، محمد بدیعی فر رئیس شورای شهر بندرانزلی، محمود آذرگون تربیت بدنی نیروی دریایی ارتش، محمد صادق درودگر، شهاب جهانیان، محمد خروطی و بهمن صالح نیا به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.

پس از تفاهمنامه تربیت بدنی نیروی دریایی ارتش با حسین هدایتی مالک باشگاه استیل آذین بخشی از سهام باشگاه ملوان در اختیار ایشان قرار گرفت.