حجت‌الاسلام حسن بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فعالیت هشت هزار مداح در سطح این استان لزوم ساماندهی فعالیت آنان را دو چندان می‌کند، افزود: یکی از مهمترین فعالیت‌ها برای ساماندهی فعالیت مداحان استان اصفهان برگزاری کلاس‌های آموزشی خواهد بود .

وی با اشاره به اینکه برگزاری این کلاس‌ها به خودی خود موجب افزایش سطح اطلاعات آنان می‌شود، اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این کلاس‌ها در سه سطح مقدماتی، تخصصی و عالی طبقه‌بندی شده‌اند تا مداحان با سطح‌ معلومات متفاوت از این کلاس‌ها استفاده کنند .

ارائه کد شناسایی به مداحان استان اصفهان

مسوول تشکل‌های دینی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان تصریح کرد: مداحان استان اصفهان پس از گذراندن دوره‌های آموزشی در قالب کلاس‌های مقدماتی، تخصصی و عالی، کد شناسایی دریافت می‌کنند که این کد شناسایی، نشانه فعالیت رسمی آنان در حوزه تبلیغات اسلامی و مداحی است .

وی در مورد این کد شناسایی اضافه کرد: کد شناسایی مداحان استان اصفهان 9 رقمی خواهد بود که البته سطح فعالیتی آنان را نیز مشخص می‌کند .

حجت‌الاسلام بابایی با اشاره به چگونگی طبقه‌بندی سطح فعالیت مداحان استان اصفهان، ادامه داد: این مداحان در دسته‌های بالای 50 سال، مداحان مطرح کشوری و مداحان استان اصفهان تقسیم‌بندی می‌شوند .

وی تاکید کرد: بر اساس تقسیم‌بندی‌ها، برای هر یک از دسته‌های در نظر گرفته شده برای مداحان استان اصفهان، یک عنوان انتخاب شده که در این ارتباط عنوان پیرغلامان اهل‌بیت برای مداحان بالای 50 سال، عنوان ستایشگران اهل‌بیت برای مداحان مطرح کشوری و ذاکران اهل‌بیت برای مداحان استانی ارائه خواهد شد .

فعالیت 5100 هیأت مذهبی در استان اصفهان

مسئول تشکل‌های دینی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان برگزاری این دوره‌های آموزشی را بسیار مفید دانست و گفت: ساماندهی مداحان تنها یکی از دستاوردهای این طرح بزرگ محسوب می‌شود .

وی افزود: با اجرای این طرح، نه تنها مداحان فعال در استان اصفهان ساماندهی می‌شوند بلکه می‌توان اقدامات اساسی و زیرساختی در زمینه شناخت و پیشگیری از آسیب‌های محتوایی و ظاهری هیأت‌های مذهبی سطح استان انجام داد .

حجت‌الاسلام بابایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به فعالیت مداحان، هیئتهای مذهبی و تشکل‌های بانوان در این استان، اظهار داشت: هم‌اکنون پنج هزار و 100 هیأت مذهبی، هشت‌هزار مداح و 460 تشکل مذهبی بانوان در استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند .