به گزارش خبرنگار مهر، شیخ محمد عقیل شیهک زهی صبح شنبه در جمع اهل سنت جاسک گفت: اگر کسانی بخواهند بین ما و برادران عزیز تشیع جاسک تفرقه بیندازند در مقابل آنها ایستادگی میکنیم.

امام جمعه اهل سنت از واحد خبر صدا و سیما گلایه کرد و گفت: بارها مقام معظم رهبری از وحدت عملی تاکید کردند ولی متاسفانه رسانه ملی مرکز خلیج فارس، خطبه های جمعه اهل سنت جاسک و حتی استان را که عده قابل توجهی اهل سنت در این استان با برادران شیعه زندگی مسالمت آمیزی دارند اطلاع رسانی نمی کنند و امیدواریم نسبت به این سیاست که در استان پایه گزاری شده تجدید نظر کنند و اخبار مربوط به خطبه های نماز جمعه اهل سنت را در مرکز خبر استان را پخش کنند.

شیهک زهی در پی فتوای یکی از علما اهل سنت در شرق کشور که حضور خواهران در بسیج اشکال شرعی دارد، گفت: حضور خواهران در نظام اسلامی برای دفاع و یاد گیری واجب است و بسیج متعلق به یک گروه و جناح و یک جنسیتی نیست و متعلق به ملت ایران است چه زن و چه مرد باید در این فراخوان شرکت کنند.

امام جمعه اهل سنت جاسک افزود: از نطر من حضور زنان در بسیج مانع و مشکل شرعی ندارد و همه زنان باید درس جنگیدن را یاد بگیرند.