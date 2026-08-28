امام جمعه اهل سنت جاسک: مسئولان خود را جای مردم بگذارند

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ عقیل شهیکزهی در خطبههای نماز جمعه این هفته، اظهار کرد: یکی از تعالیم دین اسلام این است که در برابر ظلم و تضییع حقوق مردم بیتفاوت نباشیم و مسئولان باید در جلسات و محافل خود مشکلات و دغدغههای مردم را مورد توجه قرار دهند.
وی افزود: هر یک از ما مسئولیتی بر عهده داریم و نمیتوان گفت تنها رئیس اداره، استاندار یا رئیسجمهور مسئول است، بلکه در خانواده نیز پدر، مادر و هر یک از اعضای خانواده نسبت به وظایف خود مسئول هستند.
امام جمعه اهل سنت جاسک، ادامه داد: مسئولانی که مسئولیت اجرایی بر عهده دارند باید به خود بیایند و برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند، زیرا مشکلات امروز جامعه کم نیست و بخشی از مردم که زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند نیز دریافتیهایشان برای تأمین نیازهای زندگی کافی نیست.
شهیکزهی، تصریح کرد: مسئولانی که در جایگاههای بالاتر قرار دارند باید خود را جای مردم بگذارند و شرایط زندگی آنان را درک کنند. مردم، وفادار به اسلام و کشور هستند و شایسته نیست بیش از این برای تأمین نیازهای اولیه زندگی دچار زحمت و رنج باشند.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای عدالت، گفت: دادگاه باید محل اجرای عدالت باشد و در رسیدگیها باید میان افراد فقیر و غنی تفاوتی وجود نداشته باشد و حق فقرا و مستمندان مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه اهل سنت جاسک با اشاره به تأکیدات امام خمینی(ره) بر توجه به محرومان، بیان کرد: امام خمینی(ره) همواره بر حمایت از فقرا و مستضعفان تأکید داشت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز نعمتهای فراوانی به کشور سرازیر شد، اما امروز باید بیش از گذشته به وضعیت مردم توجه شود.
شهیکزهی، خاطرنشان کرد: امیدواریم دولتمردان به جایی برسند که عدالت را در زندگی و عملکرد خود قرار دهند و برای احقاق حقوق مردم تلاش کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود دوری از قرآن و نماز را یکی از عوامل مشکلات جامعه دانست و گفت: اگر امروز با مشکلاتی مواجه هستیم یکی از علتهای آن دوری از قرآن و نماز است و کسی که از ذکر خدا و نماز دوری کند از مسیر درست فاصله میگیرد.
امام جمعه اهل سنت جاسک در پایان با قدردانی از مسئولان شهرستان برای رفع برخی مشکلات بر ضرورت توجه بیشتر به نماز جمعه و مسائل دینی تأکید کرد و گفت: خداوند حلال مشکلات است و امیدواریم آنچه میگوییم و میشنویم در زندگی خود به آن عمل کنیم.
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