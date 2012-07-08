همواره در طول تاریخ به زنجان ظلم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی صبح یکشنبه در جمع شهرداران زنجان، با اشاره به منفک شدن شهرستانهای قزوین و تاکستان از استان زنجان در طی دهه های گذشته افزود: این امر موجب ایجاد وقفه و مانع در مسیرذ توسعه استان زنجان شد و این دو شهر که به عنوان قطب صنعتی استان زنجان محسوب می شدند روند توسعه استان را تحت تاثیر قرار دادند.

وی ادامه داد: ین دو شهر به عنوان قطب های صنعت این استان، زمینه رشد اقتصادی و افزایش درآمد این منطقه را ایجاد کرده بودند که با تفکیک آن زمینه کند شدن روند توسعه و پیشرفت استان زنجان ایجاد شد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با بیان اینکه دارای ظرفیت ها و قابلیت های برجسته بسیاری است ادامه داد: این استان علارغم اقدامات انجام شده طی سالهای اخیر به نسبت پتانسیلهای موجود رشد مناسبی نداشته است.



حجت الاسلام خاتمی، برلزوم بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود برای رشد استان زنجان تاکید کرد و افزود: در این مسیر باید موانع را برداشت و از تنگ نظری ها پرهیز کرد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با بیان اینکمه نباید گذشته را زیر سوال برد،، عملکرد مسئولان و نمایندگان استان زنجان طی سالهای گشته را با نگرش ها و موضعه گیریهای سیاسی مختلف را یادآور شد

حجت الاسلام خاتمی شهرداران را دارای نقش برجسته ای در رشد و ترقی این استان دانست و گفت: با وجود تمامی اقدامات صورت گرفته تا زمان حاضر، هنوز این استان از شاخص های توسعه ای عقب مانده است.

وی با بیان اینکه سایر استانها و مناطق منتظر حرکت رو به جلوی این استان نخواهند ماند ادامه داد: همانگونه که رهبری طی سالهای اخیر با نامگذاری سالها، مسیر رشد و توسعه سریع نظام اسلامی را نشان دادند امروز در این استان نیز باید برای رسیدن به رشد و پیشرفت، به دنبال راهکارهای مناسب و میانبرهای قانونی بود.



