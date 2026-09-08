به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صادقی‌فر، ظهر سه‌شنبه در نشست بررسی ظرفیت‌های نوآوری اجتماعی و نقش آن در توسعه اقتصادی گلستان، با قدردانی از برگزاری این نشست اظهار کرد: فراهم کردن فرصت برای طرح اندیشه‌هایی که می‌تواند آینده اقتصادی کشور را رقم بزند، اقدامی ارزشمند است و باید از ایده‌هایی که ظرفیت تبدیل شدن به راهکارهای ملی دارند، حمایت کرد.

وی افزود: بسیاری از مسائل موجود در حوزه‌های بازنشستگی، حمایت از افراد تحت پوشش بهزیستی، روستاییان و عشایر با روش‌های سنتی قابل حل نیست و لازم است از ظرفیت‌های جدید، ایده‌های نو و الگوهای نوآوری اجتماعی استفاده شود.

صادقی‌فر با اشاره به تغییر الگوهای کسب‌وکار در جهان اظهار کرد: بازارها به یکدیگر پیوسته‌اند و دیگر نمی‌توان تولیدکننده را از مصرف‌کننده و مسائل اجتماعی جامعه جدا کرد. بنگاه اقتصادی امروز نمی‌تواند صرفاً به تولید و فروش محصول فکر کند و نسبت به مسائلی مانند فقر، قدرت خرید مردم، الگوی مصرف و نیازهای اجتماعی بی‌تفاوت باشد.

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی ادامه داد: در گذشته مسیر توسعه اقتصادی عمدتاً خطی تعریف می‌شد و مسائل اجتماعی بیشتر به دولت‌ها واگذار می‌شد، اما امروز نوآوری اجتماعی با فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها درهم‌تنیده شده است و بسیاری از شرکت‌ها برای حل بخشی از مسائل اجتماعی مرتبط با چرخه تولید و مصرف خود وارد عمل شده‌اند.

وی توسعه پایدار را یکی از اصول اساسی اقتصاد امروز دانست و گفت: اگر یک بنگاه تولید و ثروت بیشتری ایجاد کند اما در کنار آن موجب تخریب محیط زیست شود، نمی‌توان عملکرد آن را توسعه‌یافته دانست؛ توسعه زمانی معنا پیدا می‌کند که در کنار رشد اقتصادی، حفظ محیط زیست و کرامت نیروی کار نیز مورد توجه قرار گیرد.

صادقی‌فر با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی در فرآیند توسعه اظهار کرد: سازمان بین‌المللی کار نیز بر ضرورت توجه همزمان به توسعه اقتصادی و کرامت نیروی کار تأکید دارد و تجربه نشان داده است کارفرمایانی که حمایت اجتماعی مؤثری از نیروی کار، منطقه محل فعالیت و جامعه پیرامونی خود داشته‌اند، در تاریخ اقتصادی کشور نیز به نیکی از آنها یاد شده است.

وی اظهار کرد: حمایت از نیروی کار، توجه به حقوق بنیادین کار، حمایت از زنان و اشتغال زنان و توجه به مسائل اجتماعی باید بخشی از رویکرد هر بنگاه اقتصادی باشد و عملکرد مجموعه‌ها نیز باید به صورت مستمر با عملکرد گذشته خودشان مقایسه شود تا مسیر بهبود و پیشرفت مشخص باشد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه گفت: در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه مشکلاتی را برای مردم و بنگاه‌ها ایجاد کرده است، باید نگاه حمایتی و درون‌زایی در داخل بنگاه‌ها تقویت شود و کارکنان به عنوان شرکای مجموعه مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: از سوی دیگر، بنگاه‌ها باید نگاه ویژه‌ای به جامعه و مشتریان خود داشته باشند و در کنار مشتری‌مداری، رویکرد حمایتی حداکثری را نیز دنبال کنند؛ چراکه تقویت این نگاه می‌تواند بخشی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه را کاهش دهد.

صادقی‌فر بر ضرورت تدوین برنامه مشخص برای مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها تأکید کرد و گفت: نوآوری اجتماعی تنها مختص بنگاه‌های بزرگ نیست و حتی یک مجموعه پنج‌نفره نیز می‌تواند برای حوزه حمایت اجتماعی و نوآوری‌های اجتماعی خود خط‌مشی داشته باشد.

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی همچنین به تغییر نسل نیروی کار و ضرورت توجه به ویژگی‌های نسل جدید اشاره کرد و گفت: بخشی از چالش‌های امروز بازار کار به فاصله میان نسل‌ها، تغییر نگرش جوانان به کار، فناوری‌های نوین و کاهش بهره‌وری مربوط می‌شود و برای مواجهه با این شرایط به برنامه‌ریزی و روش‌های جدید نیاز داریم.

وی تأکید کرد: باید از ظرفیت نسل جدید و ایده‌های خلاقانه برای حل مسائل بازار کار استفاده کرد و در این مسیر، ایجاد تغییر و «تخریب خلاق» می‌تواند به شکل‌گیری الگوهای جدید و افزایش بهره‌وری کمک کند.

صادقی‌فر در ادامه با تشریح ظرفیت‌های مؤسسه کار و تأمین اجتماعی گفت: این مؤسسه در دو حوزه اصلی آموزش و پژوهش فعالیت می‌کند و به عنوان یک نهاد علمی و فکری و بازوی فکری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده همکاری با اتاق بازرگانی و مجموعه‌های اقتصادی استان گلستان است.

وی افزود: اگر ایده، طرح پژوهشی، دوره‌های کارگاهی و توانمندسازی، دوره‌های صادرات‌محور، آموزش‌های مرتبط با کسب‌وکار، کارآفرینی و سواد مالی وجود داشته باشد، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی آمادگی دارد ظرفیت‌های خود را برای اجرای این برنامه‌ها در اختیار استان قرار دهد.

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: این آمادگی وجود دارد که در حوزه‌های مختلف اجتماعی، از جمله حمایت از زنان، روستاییان و بخش کشاورزی، دوره‌های آموزشی و توانمندسازی برگزار شود و در چارچوب ظرفیت‌های مؤسسه، آموزش‌های رایگان نیز ارائه شود.

وی گفت: هدف اصلی باید ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف و استفاده از ظرفیت‌های علمی، آموزشی و اجرایی برای حل مسائل اجتماعی و اقتصادی باشد و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در این مسیر آمادگی کامل برای همکاری با استان گلستان را دارد.