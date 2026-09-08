به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام موسی احمدی صبح سه شنبه در آیین بهرهبرداری از آبشیرینکن عسلویه با قدردانی از وزیر نیرو، استاندار بوشهر، مجموعه وزارت نیرو و مسئولان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در پیگیری اجرای این طرح اظهار داشت: عسلویه به عنوان قلب صنعتی کشور و یکی از مهمترین قطبهای اقتصادی، سالها با مشکلات تأمین آب مواجه بوده است.
نماینده مردم شهرستانهای دیر، کنگان، عسلویه و جم در مجلس شورای اسلامی افزود: با پیگیریهای انجامشده و همکاری وزارت نیرو، استانداری بوشهر و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، مجوزهای لازم برای اجرای آبشیرینکن عسلویه صادر شد و موانع موجود در زمینه تأمین برق این طرح نیز برطرف شد.
وی ادامه داد: ظرفیت نهایی آبشیرینکن عسلویه پنج هزار مترمکعب در شبانهروز است و انتظار میرود با توجه به نیاز مردم و صنایع منطقه، ظرفیت تولید آب این مجموعه در آینده به هفت هزار مترمکعب در شبانهروز افزایش یابد.
احمدی تأکید کرد: تأمین آب پایدار برای مردم و صنایع عسلویه از ضرورتهای اساسی توسعه این شهرستان است و بهرهبرداری از این طرح میتواند گام مهمی در کاهش مشکلات آبی منطقه باشد.
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