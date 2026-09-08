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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

ظرفیت آب‌شیرین‌کن عسلویه به ۷ هزار مترمکعب افزایش می‌یابد

ظرفیت آب‌شیرین‌کن عسلویه به ۷ هزار مترمکعب افزایش می‌یابد

بوشهر- نماینده مردم دیر، کنگان، عسلویه و جم در مجلس گفت: با توجه به نیاز مردم و صنایع منطقه، انتظار می رود ظرفیت تولید آب‌شیرین‌کن عسلویه به هفت هزار مترمکعب در شبانه‌روز افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی صبح سه شنبه در آیین بهره‌برداری از آب‌شیرین‌کن عسلویه با قدردانی از وزیر نیرو، استاندار بوشهر، مجموعه وزارت نیرو و مسئولان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در پیگیری اجرای این طرح اظهار داشت: عسلویه به عنوان قلب صنعتی کشور و یکی از مهم‌ترین قطب‌های اقتصادی، سال‌ها با مشکلات تأمین آب مواجه بوده است.

نماینده مردم شهرستان‌های دیر، کنگان، عسلویه و جم در مجلس شورای اسلامی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری وزارت نیرو، استانداری بوشهر و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، مجوزهای لازم برای اجرای آب‌شیرین‌کن عسلویه صادر شد و موانع موجود در زمینه تأمین برق این طرح نیز برطرف شد.

وی ادامه داد: ظرفیت نهایی آب‌شیرین‌کن عسلویه پنج هزار مترمکعب در شبانه‌روز است و انتظار می‌رود با توجه به نیاز مردم و صنایع منطقه، ظرفیت تولید آب این مجموعه در آینده به هفت هزار مترمکعب در شبانه‌روز افزایش یابد.

احمدی تأکید کرد: تأمین آب پایدار برای مردم و صنایع عسلویه از ضرورت‌های اساسی توسعه این شهرستان است و بهره‌برداری از این طرح می‌تواند گام مهمی در کاهش مشکلات آبی منطقه باشد.

کد مطلب 6941043

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