دیپلماسی مبارزه با مواد مخدر باید یکپارچه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذوالفقاری، نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در دومین کمیته تخصصی روابط بین‌الملل ستاد که با ریاست کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد، با تأکید بر اهمیت ساماندهی فعالیت‌های بین‌المللی در حوزه مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌هایی است که در این حوزه مسئولیت دارند تا اعزام و پذیرش هیئت‌ها، مذاکرات و توافقات بین‌المللی در چارچوب یک سیاست مشخص و منسجم انجام شود.

وی افزود: ممکن است در یک مقطع، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، ریاست یک هیئت را برعهده داشته باشد و در مقطع دیگر، با توجه به موضوع مورد بحث، مسئولیت هیئت بر عهده وزارت بهداشت یا دستگاه دیگری باشد؛ این مسئله اشکالی ندارد، اما باید یک مرکزیت و هماهنگی مشخص وجود داشته باشد تا سیاست‌های کشور در این حوزه به‌صورت واحد تبیین و دنبال شود.

ذوالفقاری با بیان اینکه نمایندگان دستگاه‌های مختلف در مأموریت‌های خارجی، نماینده جمهوری اسلامی ایران هستند، تصریح کرد: امروز دیگر نمی‌توان نگاه کرد که یک فرد صرفاً نماینده سازمان یا دستگاه خود است. هر فردی که به خارج از کشور اعزام می‌شود، باید بداند که نماینده جمهوری اسلامی ایران و نماینده مردم ایران است و مواضع او باید در چارچوب سیاست‌های کلان کشور باشد.

ضرورت تقویت دیپلماسی مؤثر در حوزه مواد مخدر

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تجربه خود در مذاکرات و همکاری‌های منطقه‌ای، بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های دیپلماسی کشور تأکید کرد و گفت: اگر هر دستگاه در جایگاه خود نقش‌آفرینی کند و وظایف به‌درستی میان دستگاه‌ها تقسیم شود، می‌توانیم از ظرفیت‌های موجود برای حل مسائل کشور استفاده بیشتری داشته باشیم.

وی ادامه داد: در موضوعات مختلف مرزی و منطقه‌ای نیز تجربه نشان داده است که وقتی دستگاه‌های تخصصی در کنار وزارت امور خارجه و سایر نهادهای مرتبط قرار می‌گیرند، می‌توان به نتایج قابل توجهی دست یافت.

ذوالفقاری با تأکید بر ضرورت فعال‌تر شدن کمیته تخصصی روابط بین‌الملل ستاد گفت: باید تلاش کنیم از ظرفیت موجود در حوزه دیپلماسی کشور، حتی اگر سهم محدودی باشد، به شکل مؤثر استفاده کنیم و با همفکری و هم‌اندیشی اعضای کمیته، یک دیپلماسی فعال، مؤثر و نتیجه‌محور در حوزه مبارزه با مواد مخدر شکل دهیم.

طرح «امید و زندگی»؛ فرصتی برای ارائه یک الگوی نوین ایرانی در عرصه بین‌المللی

نماینده رئیس‌جمهور در ادامه به برخی اقدامات تحولی ستاد اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته، مجموعه‌ای از طرح‌های تحولی با استفاده از ظرفیت کارشناسان، صاحب‌نظران و دستگاه‌های مختلف طراحی شده است که از جمله آنها می‌توان به طرح تحول درمان و طرح راه‌اندازی مراکز «امید و زندگی» اشاره کرد.

وی افزود: این طرح‌ها می‌توانند در مجامع بین‌المللی نیز به عنوان تجربه‌ای جدید و الگوی بومی جمهوری اسلامی ایران در حوزه درمان، توانمندسازی و بازاجتماعی‌شدن بهبودیافتگان مطرح شوند و نگاه جدیدی نسبت به اقدامات ایران در حوزه مبارزه با مواد مخدر ایجاد کنند.

ذوالفقاری تأکید کرد: تلاش ما این است که این طرح‌ها با استفاده از نظرات کارشناسان و با اجماع دستگاه‌های مرتبط پیش برود تا در نهایت بتوانیم اقدامات مؤثر و ماندگاری برای مردم انجام دهیم.

ضرورت تبیین علمی موضوع کشت گیاهان دارویی و صنعتی

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین با اشاره به موضوع کشت گیاهانی مانند شقایق و شاهدانه صنعتی برای مصارف دارویی گفت: در این زمینه باید اطلاعات دقیق و علمی در اختیار مسئولان و مردم قرار گیرد و مشخص شود که از هر محصول چه موادی به دست می‌آید و دارای چه کاربردهایی می‌باشند.

وی افزود: دستورالعمل مربوطه با حضور معاونان وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی و مسئولان ستاد بررسی و نهایی شده و تلاش می‌کنیم این موضوع با نگاه کارشناسی و با در نظر گرفتن همه ملاحظات پیش برود.

«قطعیت» جایگزین «شدت» مجازات می‌شود

ذوالفقاری در بخش دیگری از سخنان خود، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را یکی از محورهای مهم و اساسی اقدامات ستاد عنوان کرد و گفت: در این زمینه، جلسات و رایزنی‌های متعددی با قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام شده و تلاش کرده‌ایم اصلاح قانون با یک نگاه ملی و با مشارکت همه دستگاه‌های درگیر دنبال شود.

ذوالفقاری تأکید کرد: نگاه ما این است که قطعیت مجازات باید جایگزین صرفاً شدت مجازات شود. اگر فردی مرتکب جرم سنگین می‌شود و برای او مجازات حبس طولانی‌مدت تعیین می‌شود، این مجازات باید با قطعیت اجرا شود تا بازدارندگی قانون حفظ شود.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: هدف از اصلاح قانون، تسهیل کار مجرمان یا کاهش برخورد با قاچاقچیان نیست؛ بلکه هدف این است که قانون به‌گونه‌ای تنظیم شود که هم با قاچاقچیان و شبکه‌های اصلی و سازمان‌یافته برخورد قاطع صورت گیرد و هم مجازات‌ها از اثربخشی و بازدارندگی بیشتری برخوردار باشند.