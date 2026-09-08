به گزارش خبرنگار مهر، راحله محمدی معاون آموزش ابتدایی شهر تهران در نشست خبری مدیرکل اموزش و پرورش استان تهران حضور پیدا کرد و درباره وضعیت دانشآموزان اتباع در مدارس گفت: بر اساس یکی از گزارههای ارزشی سند تحول بنیادین، کرامت ذاتی کودکان از جمله شروط و وظایف ماست و کودکان اتباع نیز از منظر حوزه ابتدایی تفاوتی با سایر دانشآموزان ندارند.
وی افزود: دانشآموزان اتباعی که بر اساس مقررات و اسناد معتبر در مدارس ثبتنام شدهاند، همانند سایر دانشآموزان از خدمات آموزشی برخوردار میشوند و همواره وضعیت آموزشی آنها را مورد توجه قرار دادهایم.
محمدی ادامه داد: بر اساس رویکردی که حاکمیت در سال گذشته داشت، بخش عمدهای از اتباع و دانشآموزان اتباع از کشور خارج شدند و امسال حدود ۳ تا ۴ درصد از دانشآموزان ما را اتباع تشکیل میدهند.
معاون آموزش ابتدایی شهر تهران گفت: در این زمینه رایزنی و هماهنگی خوبی با امور بینالملل داریم تا بتوانیم این فرآیند را بدون ایجاد حجم و مواجهه غیرضروری پیش ببریم.
شناسایی و جذب بازماندگان از تحصیل
وی در ادامه درباره وضعیت بازماندگان از تحصیل در تهران توضیح داد: باید میان «بازمانده از تحصیل» و «ترک تحصیل» تفاوت قائل شویم. بازماندگان از تحصیل کودکانی هستند که اساساً وارد نظام تربیت رسمی و عمومی نمیشوند، در حالی که تارکان تحصیل، کودکانی هستند که وارد مدرسه شدهاند اما در شرایطی از مدرسه جدا میشوند.
محمدی افزود: تمرکز ما در این حوزه بر شناسایی بازماندگان از تحصیل است؛ یعنی کودکانی که مشمول ورود به مدرسه هستند اما به نظام آموزشی وارد نشدهاند.
وی با بیان اینکه موضوع بازماندگان از تحصیل در تهران از سوی نهادهای مختلف پیگیری میشود، اظهار کرد: دفتر معاونت ریاست جمهوری، آموزش و پرورش و شخص استاندار، موضوع بازماندگان از تحصیل را پیگیری میکنند و ما نیز بهصورت مکرر گزارش عملکرد خود را به این مسئولان ارائه دادهایم.
دلایل متعدد بازماندگی از تحصیل در تهران
معاون آموزش ابتدایی شهر تهران با اشاره به عوامل مختلف بازماندگی از تحصیل گفت: دلایل بازماندگی از تحصیل در تهران متعدد است. یکی از موضوعات این است که برخی خانوادهها تمایل دارند فرزندشان در تهران متولد شود، اما در آمارهای مربوط به تهران دیده نمیشوند.
وی ادامه داد: بخشی از کودکان نیز دچار آسیبدیدگی شدید جسمی هستند یا در گروه دانشآموزان دارای نیازهای ویژه قرار میگیرند که ممکن است به مدرسه مراجعه نکنند.
محمدی درباره آمار دقیق بازماندگان از تحصیل در تهران گفت: سامانه مربوطه در روزهای آینده بهروزرسانی خواهد شد و پس از بهروزرسانی سامانه، آمار دقیقتری از این کودکان در اختیار خواهیم داشت.
شناسایی بازماندگان از تحصیل با تماس تلفنی و مراجعه حضوری
وی تأکید کرد: وظیفه ما در این حوزه، شناسایی، جذب و نگهداشت دانشآموزان است و بر همین اساس اقدامات لازم را انجام میدهیم.
محمدی افزود: بر اساس اطلاعات سامانه، با خانوادهها تماس تلفنی میگیریم و در مواردی نیز همکاران ما بهصورت حضوری برای شناسایی آدرسها و بررسی وضعیت کودکان مراجعه میکنند تا بتوانیم بازماندگان از تحصیل را شناسایی و زمینه ورود آنها به نظام آموزشی را فراهم کنیم.
توضیحات معاون آموزش ابتدایی شهر تهران درباره مدارس دو نوبته
معاون آموزش ابتدایی شهر تهران، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مدارس ابتدایی دو نوبته گفت: در حوزه ابتدایی، حدود ۷ درصد مدارس ما نوبت عصر دارند و برای سال تحصیلی آینده تنها در یک مدرسه و در یک منطقه، درخواست داشتیم که مدرسه به نوبت دوم اضافه شود.
وی افزود: بر اساس مطالعات تطبیقی انجامشده، حضور دانشآموزان دوره ابتدایی، بهویژه دانشآموزان دوره اول ابتدایی، در نوبت بعدازظهر حتی میتواند کیفیت بیشتری داشته باشد؛ چراکه دانشآموزان خواب صبح خود را کامل میکنند و با آرامش بیشتری به مدرسه میآیند.
معاون آموزش ابتدایی شهر تهران تأکید کرد: بنابراین از نظر علمی، حضور دانشآموزان دوره ابتدایی در مدرسه در نوبت عصر، خللی در کیفیت آموزشی ایجاد نمیکند.
محمدی ادامه داد: با این حال، مبتنی بر آییننامههای موجود، در ابتدای سال تحصیلی یک نامه کیفیتبخشی برای مدارس و مناطق ارسال کردیم. همچنین درباره ساعات آموزشی، هم برای نوبت صبح و هم نوبت بعدازظهر، متناسب با اعلام استانداری در روزهایی که به دلیل ناترازی انرژی ساعات فعالیت مدارس تغییر میکرد، هماهنگیهای لازم انجام شد.
وی گفت: تلاش کردیم این موضوع را با هماهنگی و انسجام لازم پیگیری کنیم تا برنامه آموزشی مدارس در هر دو نوبت با کیفیت مناسب اجرا شود.
محمدی همچنین با اشاره به موضوع نمایندگان معلمان در حوزه ابتدایی اظهار کرد: هر هفته سهشنبه در شورای آموزگاران مدارس در همه مناطق شرکت کردیم و خود من نیز قریب به ۴ هزار نفرساعت با مدیران مدارس ابتدایی در جلسات مختلف گفتوگو داشتهام.
وی افزود: رویکرد ما این است که حتماً تکریم آموزگاران و معلمان را در سرلوحه برنامهریزیهای خود قرار دهیم.
اجرای طرح ویژه برای ۶۰ مدرسه پرآسیب تهران
حبیبالله قربانیمهر، سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی شهر تهران با اشاره به محورهای اصلی فعالیتهای این معاونت اظهار کرد: در حوزه تربیتی، سه ضلع اصلی شامل نیروی انسانی، فضا و تجهیزات و برنامه و محتوا وجود دارد و ما در تهران تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیتهای موجود، هم نیروی انسانی باکیفیت در مدارس داشته باشیم، هم فضاها و تجهیزات مورد نیاز را توسعه دهیم و هم برنامه و محتوای منسجمی را دنبال کنیم.
وی افزود: با توجه به کمبودهایی که در حوزه نیروی انسانی داریم، تلاش میکنیم از ظرفیتهای موجود برای حضور نیروهای باکیفیتتر در مدارس استفاده کنیم. در حوزه فضا و تجهیزات نیز توسعه مراکز مشاوره، دارالقرآنها و کانونها در دستور کار قرار دارد.
قربانیمهر ادامه داد: در حوزه برنامه و محتوا نیز برای سال گذشته و امسال، سند راهبردی حوزه تربیتی با محوریت «چرخشهای تحولآفرین» و «پرورش نوین» روی میز است و اقدامات مربوط به آن در حال انجام است.
مدرسه، محور اصلی پازل تربیتی
سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی شهر تهران با بیان اینکه مدرسه نقش اصلی و محوری را در پازل تربیتی ایفا میکند، گفت: مدرسه اثربخشترین نهاد در این حوزه است، اما این به معنای نادیده گرفتن نقش سایر دستگاهها و شرکای تربیتی نیست.
وی با اشاره به موضوع آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: آسیبهای اجتماعی ممکن است در مدرسه بروز و ظهور پیدا کند، اما منشأ آن میتواند جامعه، محله، منزل، فضای مجازی و رسانه باشد؛ بنابراین همه این بخشها شرکای ما در پازل تربیتی هستند و تلاش میکنیم از ظرفیت همه آنها استفاده کنیم.
شناسایی ۶۰ مدرسه بر اساس شاخصهای آسیب اجتماعی
قربانیمهر درباره طرح اجراشده در ۶۰ مدرسه شهر تهران گفت: این ۶۰ مدرسه در گام نخست شناسایی شدند و هدف این بود که «نقطهزنی» اتفاق بیفتد؛ یعنی به جای گسترده کردن گروه هدف، با گروه هدف محدودتر اما با کیفیت و تمرکز بالاتر فعالیت کنیم.
وی افزود: میزان ارجاع دانشآموزان به مراکز مشاوره، شاخصهای مربوط به محلاتی که این مدارس در آنها قرار دارند و همچنین شاخصهای مرتبط با طرح «نماد» و غربالگریها، از جمله معیارهای انتخاب این مدارس بود تا اقدامات از مدارسی آغاز شود که بیشترین مسائل و مشکلات را دارند.
سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی شهر تهران با اشاره به اقدامات انجامشده برای این مدارس گفت: با همت اعضای شورای راهبردی، همراهی همه دستگاهها و نگاه ویژه مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، اقدامات مختلفی برای این مدارس انجام شد.
وی ادامه داد: در مرحله نخست، حدود ۴۰ میلیارد تومان تجهیزات به این مدارس اختصاص یافت. همچنین تجهیزات ورزشی و فرهنگی و تربیتی برای مدارس ارسال شد.
تجهیز ۲۵ مدرسه به چمن و کفپوش
قربانیمهر با اشاره به اقدامات ورزشی انجامشده در این مدارس اظهار کرد: در حوزه تجهیزات ورزشی و ایجاد فضاهای ورزشی، ۲۵ مدرسه به چمن و کفپوش مجهز شدند و ۸ کانون ورزشی رایگان نیز در نظر گرفته شد.
وی افزود: همچنین بیش از ۶ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی با همکاری آقای دهقان به این مدارس اضافه شد.
برگزاری نشستهای ویژه با مدیران مدارس
سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی شهر تهران گفت: نشستهای ویژه مدیران این مدارس با شورای راهبردی و مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در چندین جلسه برگزار شد. مدیران مدارس نیز دعوت شدند تا دغدغهها و مسائل خود را مطرح کنند و بر اساس نیازهای واقعی مدارس، اقدامات لازم انجام شود.
وی افزود: در چند مورد نیز نشست شورای راهبردی با مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در محل خود مدارس برگزار شد و مدیرکل و جمعی از مسئولان از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این مدارس قرار گرفتند.
استفاده از ظرفیت شهرداری و تشکلهای دانشآموزی
قربانیمهر با اشاره به استفاده از ظرفیت سایر دستگاهها و تشکلها گفت: برای اجرای برنامههای مختلف از ظرفیت شرکا و تشکلهای دیگر نیز استفاده کردیم؛ از جمله ظرفیت فنی و اجتماعی شهرداری و بسیج دانشآموزی.
وی ادامه داد: برنامههای تفریحی و نشاطآور ویژه این دانشآموزان در اوقات فراغت در نظر گرفته شد و تلاش کردیم اردوهای رایگان نیز برای آنها برگزار کنیم.
پیشبینی اردوی مشهد برای دانشآموزان و مدیرانسرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی شهر تهران ازپیشبینی اردوی مشهد خبر داد و گفت: اردوی مشهد را هم برای دانشآموزان و هم مدیران این مدارس در آذرماه پیشبینی کردهایم و امیدواریم بتوانیم این برنامه را اجرا کنیم.
وی افزود: همچنین دورههای آموزشی و توانمندسازی برای کادر مدارس، اولیا و دانشآموزان برگزار شده و این موضوع همچنان در دستور کار قرار دارد.
تأمین نیروی انسانی باکیفیت برای مدارس
قربانیمهر با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در اجرای برنامههای تربیتی اظهار کرد: در حوزه نیروی انسانی نیز تلاش کردیم از ظرفیت برادر رضالو و سرکار خانم محمدی برای تخصیص نیروی باکیفیتتر استفاده کنیم و از ظرفیت داخلی خودمان نیز برای تأمین مشاور، مربی تربیتی و دبیر تربیتی مناسب برای این مدارس بهره گرفتیم.
وی ادامه داد: واریزیهای مربوط به سرانه دانشآموزی و مدرسهای نیز برای این مدارس انجام شده است.
اجرای برنامههای ویژه در سال تحصیلی جدید
قربانیمهر تأکید کرد: تلاش داریم در سال تحصیلی جدید نیز اقدامات ویژهای برای این مدارس انجام دهیم تا دانشآموزان بتوانند با آسیبهای اجتماعی، بهویژه آسیبهای نوپدید اجتماعی، مواجهه مناسبتری داشته باشند.
وی افزود: ما معتقدیم آثار و آسیبهای ناشی از جنگ تحمیلی ممکن است در آینده بیشتر خود را نشان دهد؛ بنابراین تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیت همه دستگاهها و نهادهای مرتبط، شرایطی فراهم کنیم که دانشآموزان از سلامت روانی و تربیتی مناسبتری برخوردار باشند.
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