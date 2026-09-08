پیشوایی: بسیج اساتید باید پیشران حرکت علمی کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، میرسامان پیشوایی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور، در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان بسیج اساتید کشور که صبح امروز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در دانشگاه تهران برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های مسئولان و مدیران پیشین این سازمان اظهار داشت: امیدوارم به دعای بزرگان و پیشکسوتان، بتوانم تکمیل‌کننده رسالت این عزیزان در فضای بسیج اساتید باشم.



وی با بیان اینکه بسیج نیروی پیشران انقلاب اسلامی است، گفت: بسیج نیروی صف‌شکن، خط‌شکن و افق‌گشا است؛ اما این افق‌گشایی باید در راستای تحقق منویات ولی امر باشد، به‌گونه‌ای که رهبر انقلاب بتواند قله‌های بعدی را هدف‌گذاری کند.



رئیس سازمان بسیج اساتید کشور افزود: این سخن به معنای آن نیست که ارکان دولت، مجلس و قوه قضائیه مسئول پیش‌برندگی کشور نیستند، بلکه خط مقدم این پیش‌برندگی را اقشار مختلف بسیج بر عهده دارند و آنها باید بتوانند این نقش را به‌درستی ایفا کنند.



پیشوایی با اشاره به تعبیری از امام خمینی(ره) درباره بسیجی، عنوان کرد: امام راحل جمله معروفی دارند که «بسیجی یعنی علی که تمام وجودش وقف اسلام بود». اگر به ویژگی‌های حضرت امیرالمؤمنین(ع) در کنار پیامبر اکرم(ص) دقت کنیم، می‌بینیم که ایشان موجب گشایش افق‌های جدید شدند و مسیرهای تازه‌ای را پیش روی جامعه قرار دادند.



وی ادامه داد: بسیجی نیز باید به همین معنا عمل کند؛ یعنی تلاش کند امر خداوند اقامه شود. البته برای تحقق این هدف شروطی وجود دارد که می‌توان آنها را از کلام حضرت امیرالمؤمنین(ع) استخراج کرد.



رئیس سازمان بسیج اساتید کشور با اشاره به این ویژگی‌ها گفت: کسی می‌تواند امر خداوند را اقامه کند که سازشکار نباشد، اهل نیرنگ و فریب نباشد و به دنبال مطامع شخصی نرود؛ یعنی صداقت، حکمت و دوری از دنیاطلبی باید در مسیر حرکت بسیجی مورد توجه قرار گیرد.



پیشوایی در ادامه با اشاره به جایگاه بسیج اساتید در عرصه علمی و فکری کشور، اظهار داشت: اساتید بسیجی باید در حوزه تولید نظریه و فکر نقش‌آفرینی کنند. این جمعیت بزرگ، بخش تولید نظریه و تولید فکر و به تعبیری مغز متفکر قشر بسیج است.



وی با اشاره به تجربه جنگ اخیر و نقش علم و فناوری در تحولات نظامی تصریح کرد: در جنگ اخیر به‌خوبی دیدیم که این جنگ کاملاً فناوری‌پایه بود. بسیاری از بزرگان ما معتقد بودند که باید در میدان جنگ حضور پیدا کنیم، اما اساساً جنگ امروز با جنگ‌های گذشته تفاوت دارد و مبنای آن علم و فناوری است.



رئیس سازمان بسیج اساتید کشور تأکید کرد: بر همین اساس، یکی از مهم‌ترین اقدامات بسیج اساتید باید این باشد که حرکت رو به جلوی علمی کشور را راهبری کند و ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و اساتید را در مسیر پیشرفت و اقتدار کشور به کار بگیرد.



پیشوایی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر شعار «هر ایرانی یک بسیجی» گفت: مقام معظم رهبری در حکمی که برای رئیس محترم سازمان بسیج صادر کردند، بر این موضوع تأکید داشته‌اند. ما نیز در بسیج اساتید باید افق جدیدی در این حوزه باز کنیم و چتری گسترده ایجاد کنیم که همه اساتید کشور بتوانند در آن حضور داشته باشند؛ البته با نقش‌های تعریف‌شده و مشخص.



وی با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط بسیج با جامعه گفت: بسیج قطعاً باید مرجع و پناهگاه مردم باشد و بسیج اساتید نیز باید بتواند با استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی استادان دانشگاه، در حل مسائل کشور و پاسخگویی به نیازهای جامعه نقش مؤثری ایفا کند.