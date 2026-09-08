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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

انتخاب ناظران مجلس در شوراهای عالی

انتخاب ناظران مجلس در شوراهای عالی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز، ناظران مجلس در چندین شورای عالی را انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجازی امروز (سه‌شنبه ۱۷ شهریور ماه)، ناظران مجلس در چندین شورای عالی را به شرح زیر انتخاب کردند:

ناظران مجلس در شورای عالی آموزش و پرورش: عبدالوحید فیاضی و علیرضا منادی

ناظران مجلس در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری: حسین حق وردی و فرشاد ابراهیم پور

ناظر مجلس در کمیته جدول شماره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۵ کشور: بیت الله عبداللهی و سید علی یزدی خواه

ناظر مجلس در هیئت امنای موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی: اسماعیل کوثری

نمایندگان عضو در دبیرخانه دائمی کنفرانس‌های بین‌المللی فلسطین: احمد عجم و عباس گلرو

نمایندگان عضو در کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین: روح الله نجابت و علی خضریان

عضو مجلس در هیئت سه نفره اجرای قانون تبصره ۴ ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی کشور: محسن بیگلری

ناظر مجلس در کارگروه تهیه دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی شرکت‌های صنعتی: سید موسی موسوی

ناظر مجلس در ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی: مصطفی نخعی

ناظر مجلس در شورای عالی انرژی: سید اسماعیل حسینی

ناظر مجلس در کارگروه هماهنگی و نظارت بر عملکرد حساب سرمایه گذاری نفت و گاز کشور: مالک شریعتی و الهام آزاد

عضو شورای راهبردی برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی: احسان عظیمی راد

عضو ناظر مجلس در شورای سنجش و پذیرش دانشجو: سیدمحسن موسوی زاده

ناظر مجلس در شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها: عمران عباسی و وحید کنعانی

کد مطلب 6941075
زهرا علیدادی

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