تعارض مصوبه ستاد سازماندهی فضای مجازی با مصوبات شورای عالی فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، مصوبه دیروز ستاد ساماندهی فضای مجازی دولت بلحاظ حقوقی ایرادات اساسی دارد و کاملا در تعارض با مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.
از آنجایی که مصوبات شورای عالی فضای مجازی بعنوان یک نهاد فراقوه ای، بلحاظ حقوقی در حکم قانون میباشد، مصوبه یک شورای درون دولتی نمیتواند ناقض مصوبات این شورا باشد. لذا مصوبه این ستاد فاقد اعتبار میباشد و قابلیت اجرایی سازی ندارد.
لذا انتظار میرود دفتر معاون اول رئیس جمهور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به اصلاح فوری این مصوبه اقدام و در موارد مشابه پیش از ابلاغ دستورالعمل های اجرایی درون دولتی، نسبت به استحکام حقوقی آن اطمینان حاصل کنند.
مصوبات شورا که در این زمینه حاکم میباشند:
۱- مصوبه "افزایش سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایششکنها"
مصوب جلسه ۹۶ سال ۱۴۰۲ شورای عالی فضای مجازی
ماده ۲
هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیر مجاز ممنوع است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا فرماندهی کل انتظامی ج.ا.ا ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مکلف به اجرایی سازی و تأمین لوازم آن بوده و هر ۳ ماه یکبار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه می دهند؛
مصوبه "سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی"
مصوب سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی
بند ۱۱ ماده ۲
استفاده نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیامرسانهای اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است.
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