مسافر کاشانه ها در ماندگاری مسافران و توسعه گردشگری بسیار موثر است

فردین پورهادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گیلان از کانونهای مهم گردشگری کشور است که هم از لحاظ تاریخی دارای پیشینه غنی و هم از لحاظ طبیعی ظرفیتهای متنوعی دارد.

وی همچنین با بیان اینکه برای رسیدن به این هدف باید زیر ساختهای مناسب ایجاد شود، اظهارداشت: با حمایت دولت و همکاری بخش خصوصی می توان در این زمینه به نتیجه مطلوبی رسید.

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان با اشاره به نقش مراکز اقامتی در مناطق گردشگری گفت: مراکز اقامتی یکی از مهمترین خدمات گردشگریست که در سفر به آن توجه ویژه ‌ای می ‌شود و گردشگر برای رفاه و امنیت کافی احتیاج به یک مکان امن برای استراحت دارد.

وی در ادامه مسافر کاشانه ها را در ماندگاری مسافران و توسعه گردشگری بسیار مهم دانست و اظهارداشت: ایجاد بستری مناسب در مناطق مستعد گردشگری به رشد و توسعه منطقه کمک شایانی کرده و با ایجاد اشتغال و درآمد از مهاجرتهای بی‌رویه جلوگیری و به رونق منطقه می ‌انجامد.

پورهادی گردشگری را فرصت مناسبی برای معرفی آداب و رسوم، صنایع دستی، تاریخ و طبیعت استان عنوان کرد و گفت: ظرفیتهای گردشگری استان باید با برنامه ریزی و سرمایه گذاری در راستای ایجاد اشتغال و تحول اقتصادی استان بهره گیری شود.

وی همچنین روستای امام زاده ابراهیم (ع) شفت را مقصد سفر بسیاری گردشگران در فصل تابستان دانست و گفت: به دلیل فقرتاسیسات گردشگری از قبیل هتل، متل، مهمانپذیر توسعه و ساماندهی مسافر کاشانه ها دراین منطقه بسیار ضروریست.

معاون گردشگری گیلان در ادامه با اشاره به اینکه 683 مسافر کاشانه تحت پوشش میراث فرهنگی استان است بر لزوم ساماندهی و شناسنامه دار کردن این خانه ها تاکید کرد.