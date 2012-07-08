  1. بین الملل
۱۸ تیر ۱۳۹۱، ۲۱:۱۵

سکوت غربی ها ادامه دارد/

نوار ویدئویی حمله خونین به شیخ النمر / سند دیگری از جنایات آل سعود

نوار ویدئویی حمله خونین به شیخ النمر / سند دیگری از جنایات آل سعود

نظامیان آل سعود در راستای سیاستهای سرکوبگرانه خود شیخ النمر از روحانیون برجسته شیعیان در عربستان را غرق در خون کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه چهارده فوریه نوار ویدئویی را منتشرکرد که طی آن نظامیان سعودی الفاظی زشت و رکیک و برخاسته از تعصبات جاهلی و ضد دینی آنها علیه روحانی برجسته شیعی که وی را هدف قرار داده اند بر زبان آورده اند.

همچنین این پایگاه نوار ویدئویی، انتقال شیخ النمر به داخل خودرو به طرز وحشیانه وهمراه با فحاشی از سوی نیروهای امنیتی آل سعود را نشان می دهد.

العوامیه نیز گزارش داد مردم خشمگین عربستان درپی حمله نیروهای آل سعود به شیخ النمر، به یک مرکز پلیس حمله و تعدادی از نیروهای سعودی را زخمی کردند.

شایان ذکر است که نیروهای سعودی با هدف قرار دادن شیخ النمر وی را زخمی کرده بودند.

خشم مردم شرق عربستان از حمله نیروهای سعودی به شیخ النمر

کد مطلب 1645266

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