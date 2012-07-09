به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز رافع در حاشیه جشن بزرگ ولادت حضرت ولیعصر(عج) با عنوان" به تماشای ماه" در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در حال حاضر بیش از دو میلیون نفر در سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور در چهار گروه حمایت، مشارکت، هدایت و مهارت فعالیت می کنند.

وی افزود: داوطلبان جمعیت هلال احمر در دو هزار و 600 خانه داوطلبی در شهرها و روستاها در اجرای طرح های عام المنفعه و خیرخواهانه مشارکت دارند.

رافع یادآورشد: طرح سفره های عاشورایی و راه اندازی خانه های داوطلب روستایی، طرح مروجین سلامت و فرشتگان رحمت از جمله طرح هایی است که در مناطق مختلف اجرا شده که در طرح فرشتگان رحمت با 125 درصد رشد روبه رو شدیم.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور افزود: امسال همایش صلح را برگزار کردیم و به زودی دبیرخانه جشنواره بین المللی صلح در کشور راه اندازی می شود.

وی گفت: راه اندازی مجمع نکوکارآفرین، توسعه خانه های داوطلبان، اجرای طرح مشق مهر، در دستور فعالیت های امسال قرار دارد و تلاش می کنیم به کیفیت برنامه ها نیز توجه جدی شود.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور یادآورشد: با بهره گیری از دیدگاه های داوطلبان و اعضای جمعیت هلال احمر، کیفی سازی فعالیتهای سازمان داوطلبان را در دستور کار جدی خود قرار داده ایم.

زیرساخت های سازمان داوطلبان تغییر می کند

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور بیان کرد: تغییر زیرساخت های سازمان داوطلبان و تولید دستورالعمل های کارآمد از دیگر اولویت های سازمان در سال جاری است که با عملیاتی شدن آن زمینه کیفی سازی فعالیت ها در این سازمان فراهم می شود.

رافع اظهارداشت: با تغییر زیرساخت های سازمانی تشکیل خانه های داوطلبان به صورت تخصصی برای خبرنگاران، هنرمندان و ورزشکاران راه اندازی شده و زمینه آموزش کیفی نیروهای داوطلب به صورت حرفه ای فراهم می شود.

داوطلبان کارهای خیر در سازمان عضو شوند

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور یادآورشد: همه مردم کشور به نوعی نیکوکار هستند و در عرصه های مختلف نسبت به انجام کارهای خیرخواهانه و عامل المنفعه اقدام می کنند اما انتظار داریم به منظور ساماندهی و نظام مند شدن فعالیت ها همه افراد خیر و داوطلب کارهای خداپسندانه در سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر عضو شوند تا بتوانیم خدمات منسجم و بیشتری را به نیازمندان و محرومان و افراد بی بضاعت ارائه کنیم.