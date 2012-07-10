مستند " دیدنیها" و " سمفونی شهر" ساخته می شود

محمد شهبازی در گفتگو با خبرنگارمهر، درباره برنامه های آینده انجمن سینماگران استان گفت: از این پس انجمن سینمای جوان استان در تولید آثار فاخر فرهنگی برنامه های مشترکی را با حمایت شهرداری کرج عهده دار خواهد بود.

وی افزود: برگزاری نشستهای تخصصی سینما در تمامی رشته ها، برپایی جشنواره های گوناگون سینمایی، ارتقای سطح فنی و هنری تولیدات با بهره گیری از پتانسیل های انجمن در ساخت دکور،پوشش تصویری ،نور و صدا، تبلیغات و....تنها بخشی از برنامه های آتی این انجمن خواهد بود.

ساخت دو مستند مشترک با سیمای البرز و شهرداری

رئیس انجمن سینمای جوان استان در ادامه از ساخت مشترک دو مستند با همکاری صدا وسیما استان البرز وشهرداری به نام های " دیدنیها" و"سمفونی شهر" خبرداد و گفت: به زودی مقدمات ساخت این دو فیلم با همکاری این دو دستگاه آغاز می شود.

برگزاری کلاس های آموزش هنرسینما

شهبازی برگزاری کلاسهای آموزشی از قبیل بازیگری ، کارگردانی، فیلمنامه نویسی، گریم، تصویر برداری،عکاسی ، طراحی صحنه و لباس و دیگر رشته های سینمایی را از دیگر دوره های آموزشی این انجمن ذکر کرد.

دوره های آموزش بدلکار برای اولین بار در البرز

وی افزود: برای نخستین بار نیز کلاسهای آموزش بدلکاری را در استان البرز آغاز کرده که با استقبال وی‍ژه علاقه مندان مواجه شده است.

برگزاری جشنواره فیلم کوتاه با موضوع " مهدویت"

شهبازی گفت: طبق تعاملات صورت گرفته و بنابر پیشنهاد بنیاد مهدویت جشنواره فیلم کوتاه توسط انجمن سینماگران با موضوع "مهدویت" نیز برگزار خواهد شد.

وی درپایان ساخت چند فیلم کوتاه به کارگرداری احمد حق شناس و محمد رضا تفرشی را از دیگر آثار تولیدی این انجمن در آینده نزدیک ذکر کرد.