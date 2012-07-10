آزمایشگاه شرکت آب و فاضلاب در آتش / اطفا حریق انبار لوازم یدکی

به گزارش خبرگزاری مهر،آتش سوزی انبار لوازم یدکی در خیابان ملت دچار آتش سوزی شد که با تلاش نفسگیر آتش نشانان 3 ایستگاه در کمترین زمان ممکن خاموش و از گسترش آن جلوگیری شد.ساعت 18:20 دقیقه روز گذشته، شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی تهران تماس گرفتند که در پی آن نیروی احتیاط آتش نشانی تهران که در میدان امام خمینی مستقر است به محل حادثه اعزام شد و نیروهای این ایستگاه به محض مشاهده خروج دود و آتش زیاد از پنجره های طبقه سوم"پاساژشیرین" از ستاد فرماندهی درخواست نیروی کمکی کردند و همزمان آتش نشانان ایستگاه 1، 3 و 2، خاور تنفسی، نردبان های ایستگاه های 18 و 1 در کمتر از دو دقیقه به محل حادثه اعزام شدند.

مرتضی اصفهانی(مدیر منطقه یک عملیات) درباره چگونگی اجرای عملیات خاموش کردن آتش سوزی این پاساژ اظهار داشت: محل حادثه در طبقه سوم یک پاساژ سه طبقه قرار داشت که شامل انباری به وسعت 150 مترمربع و مملو از لوازم یدکی خودرو بود و با توجه به محبوس شدن تعدادی از افراد در داخل پاساژ و همچنین به دلیل قفل بودن درهای ورودی فلزی گروه امداد و نجات1 نیز به سرعت به این محل فراخوانده شدند.

وی در ادامه افزود: آتش نشانان ایستگاه 2 و نیروی احتیاط 701 با استفاده از نردبان های هیدرولیکی از بیرون پاساژ عملیات خاموش کردن آتش سوزی را آغاز کرده و موفق شدند از پیشروی آتش به سوی ساختمان ها و واحدهای مجاور جلوگیری کنند و نیروهای عملیاتی ایستگاه های 3 و یک نیز با بکارگیری دستگاه تنفسی و سه رشته لوله آبدهی به داخل پاساژ رفته و خود ر ا به کانون این آتش سوزی رساندند و شعله های آتش را که تقریبا 80 مترمربع از فضای انبار را در بر گرفته بود مهار و کاملا خاموش کردند.

اصفهانی با اشاره به خطرات احتمالی این آتش سوزی خاطرنشان کرد: ریزش شیشه های رفلکس نمای پاساژ که بر اثر حرارت، هر لحظه در حال شکستن و پرت شدن به اطراف بود از جمله عواملی بود که در این حادثه جان آتش نشانان را تهدید می کرد.خوشبختانه با سرعت عمل و تلاش نفسگیر آتش نشانان در این آتش سوزی به هیچ کس آسیب جانی نرسید و تنها خسارت سنگین مالی به این مجتمع وارد شد.

مدیر منطقه یک عملیات از شهروندان گرامی خواست تا در هنگام بروز حوادث مختلف از تجمع در محل حادثه خودداری کنند، زیرا با توجه به حجم انبوه ترافیک شهری و توقف بیجای خودروها و شهروندان برای تماشای صحنه حوادث، ممکن است نیروهای عملیات آتش نشانی دیر به محل حادثه برسند و شهروندان عزیز همواره در نظر داشته باشند صدای آژیر خودروهای آتش نشانی، صدای امداد رسانی به یک شهروند است.

آتش سوزی در آزمایشگاه شرکت آب و فاضلاب

اتصالی برق در یکی از دستگاه های آزمایشگاه شرکت آب و فاضلاب آتش نشانان را به محل حادثه کشاند.

ستاد فرماندهی آتش‌نشانی بعدازظهر روز گذشته با دریافت خبر وقوع این حادثه بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه 20 را به محل حادثه در خیابان تهرانسر اعزام کرد.

محمود کبودبند فرمانده آتش نشانان اعزامی در مورد حادثه گفت: یکی از دستگاه های موجود در آزمایشگاه این شرکت ناگهان به علت اتصالی برق دچار آتش سوزی شد.آتش نشانان بی درنگ پس از ایمن سازی محل با قطع سیستم برق و گاز آزمایشگاه با استفاده از تجهیزات خاموش کننده، شعله های آتش را قبل از گسترش آتش مهار و خاموش کردند.

این فرمانده آتش نشانی با اعلام این که در این حادثه به هیچ کس آسیب جانی نرسید، خاطرنشان کرد: آتش نشانان پس از مهار آتش با بکارگیری دستگاه فن فشار قوی دود حاصل از آتش سوزی را که آزمایشگاه را در بر گرفته بود تخلیه کردند.

تصادف با علمک گاز

ناتوانی راننده خودرو وانت در کنترل آن، باعث برخورد خودرو با علمک گاز شهری ساختمان مدرسه ای در بلوار فردوس شد.

در پی تماس مکرر همسایگان ساختمان مدرسه دخترانه در بلوار فردوس، خیابان ابراهیم شمالی با سامانه 125، ستاد فرماندهی آتش نشانی بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 27 را ساعت 15:27 دقیقه روز گذشته به محل اعلام شده عازم کرد.

ابراهیم نادرپور فرمانده آتش نشانان اعزامی در این باره اظهار داشت: برخورد شدید خودرو وانت با علمک گاز باعث نشت شدید گاز شده بود که آتش نشانان بلافاصله با مسدود کردن لوله شکسته شده و با استفاده از تجهیزات نجات و کشیدن یک رشته لوله آبدهی برای اطمینان و رعایت نکات ایمنی آرامش را به ساکنان محله باز گرداندند.

تصادف موتور و خودرو در جاده ساوه

برخورد یکدستگاه خودرو سواری با موتور سیکلت در جاده ساوه، راکب موتور سوار را راهی بیمارستان کرد.

ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 6:20 صبح امروز در جریان برخورد یکدستگاه خودروی سواری با یک موتور سیکلت قرار گرفت و بی درنگ آتش نشانان ایستگاه 12 را به محل حادثه در جاده ساوه، شاطره، مقابل ریل راه آهن اعزام کرد.

براساس گزارش این حادثه، یکدستگاه پیکان سواری به علت انحراف از مسیر اصلی با موتور سیکلت در حال حرکت و پس از آن نیز به شدت با گارد ریل برخورد می کند و باعث واژگونی خودرو می شود.

در این حادثه آتش نشانان پس از رسیدن به محل بی درنگ همزمان با ایمن سازی محل و قطع برق خودرو، موتور سوار آسیب دیده را به امدادگران اورژانس تحویل دادند و راننده خودروی سواری را که درون خودرو محبوس شده بود از داخل خودرو بیرون کشیدند.

در پایان آتش نشانان محل را ایمن سازی کرده و به مأموریت خود پایان دادند.

ضایعات پشت بام در آتش سوخت

آتش سوزی ضایعات انباشته شده در پشت بام منزل مسکونی در محله فلاح با حضور به موقع آتش نشانان به سرعت مهار و خاموش شد.ساعت 17:42 دقیقه عصر روز گذشته، ساکنین محله فلاح، میدان جلیلی با مشاهده دود و شعله های آتش که از پشت بام ساختمان مسکونی زبانه می کشید با سامانه 125 تماس گرفتند و این حادثه را اطلاع رسانی کردند و ستاد فرماند هی آتش نشانی تهران بی درنگ آتش نشانان ایستگاه 65 را به محل حادثه اعزام کرد.

براساس گزارش این حادثه، پشت بام یک منزل مسکونی دو طبقه 100 مترمربعی که مالک آن ضایعات زیادی را در پشت بام آن انبار کرده بود به شدت در حال سوختن بود و دود و شعله فراوان از آن خارج می شد.

گفتنی است با توجه به حرارت و خطر زیادی که در روی پشت بام بود آتش نشانان با استفاده از تجهیزات خاموش کننده موفق شدند که در کوتاهترین زمان ممکن آتش سوزی را مهار و خاموش کنند و از سرایت آتش سوزی به داخل ساختمان و جاهای دیگر جلوگیری کنند.

کارشناسان سازمان آتش نشانی به شهروندان گرامی توصیه جدی می کنند که با توجه به موارد زیاد آتش سوزی ضایعات در منازل، از نگهداری وسایل و ضایعات اضافی در منزل، پشت بام و انباری خودداری نمایند و حتما ضایعات اضافی را از خانه های خود تخلیه کنند.