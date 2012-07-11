حجاب یک قانون مدنی و شرعی است

حجت الاسلام سعید بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حکمت حجاب برای سلامت جامعه است و توجه به آن به منظور حفظ روح الهی در تعاملات میان مردم باید باشد، یعنی حجاب باعث کنترل کشش های ناروا در تعاملات انسان ها می شود و در واقع لازم است که روابط بین زنان و مردان دارای یک چارچوب درستی باشد.

وی ادامه داد: حجاب نه تنها موجب نظام مند شدن چارچوب روابط افراد جامعه می شود بلکه ستونی برای حفظ و پایداری کانون خانواده است،اگر هوش و هراس مرد یا زنی در پی جلوه گیری های جنس مخالف باشد دیگر ارزشی در خانواده وجود نخواهد داشت تا حفظ شود.



بهمنی با بیان اینکه این موضوع عملا در بسیاری جوامع دیده می شود و هرچه توجه به عفاف در جامعه ای کمتر باشد تحکم بنیان خانواده هم کمتر خواهد شد، گفت: پس می توان از حفظ سلامت تعاملات و کانون خانواده به عنوان فلسفه اصلی حجاب نام برد.



مقابله قانونی و فرهنگی در مبارزه با بدحجابی مکمل هم اند



عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تاکید کرد: در بحث طرح امنیت اخلاقی باید گفت که عده ای عقیده دارند که مبارزه با بدحجابی صرفا از طریق کار فرهنگی باید انجام شود و در مقابل عده ای هم عقیده دارند که برای حفظ حجاب به عنوان یک قانون اسلامی باید تنها و تنها از قوه قهریه بهره برد.



وی دراین باره افزود: اما واقعیت این است که هر دو عقیده بالا نه به طور کامل رد می شوند و نه کاملا به تنهایی درست هستند، این دو مکملی برای یکدیگر اند و نباید یکی را بدون دیگری تصور کرد و لازم است که هم حرکت فرهنگی همراه با کرامت صورت گیرد و هم قانون برای کسانی که قصد قانون شکنی و هنجار شکنی دارند مورد استفاده قرار گیرد.



بهمنی ضمن بیان اینکه نباید تمام مبحث مبارزه با بد حجابی جز وظایف نیروی انتظامی دانست، گفت: نیروی انتظامی تنها مجری اجرای قانون است، باید در ابتدای امر ارزش های عفاف و پوشش مناسب به صورت امری درونی و نهادینه شده در بین خانواده ها در بیاید و در غیر این صورت ممکن است در خانواده های اعضای نیروی انتظامی هم شاهد بد پوششی باشیم.



وی با تاکید بر اینکه حجاب نه تنها یک قانون مدنی که یک قانون شرعی نیز هست و انتظار می رود که دولت هم در بدنه اصلی و زیرمجموعه های خود و هم در سراسر جامعه اهتمام به این مبحث مهم داشته باشد، اضافه کرد: همانطور که انسان ها دارای کرامت انسانی هستند، نظام و حاکمیت هم دارای کرامت و ارزش است.

بهمنی ادامه داد: در زمینه تفکیک جنسی دانشگاه ها باید گفت که می توان در برنامه های علمی مانند انواع سمینارها یا همایش ها از حضور زن ها و مرد ها در کنار هم بهره برد اما این هم معنای با اختلاط در محیط آموزشی نیست، چه لزومی دارد که اختلاط در دانشگاه ها باشد.



وی با بیان اینکه جوانان در این سنین بیشتر تمرکزشان به جنس مخالف است و مطمئنا محیط های آموزشی هم از این امر مستثنی نیستند، اظهار داشت: منظور از این طرح این نیست که به طور کلی تعاملات زنان و مردان قطع شود اما موضوع این است که حجم غیر ضروری این تعاملات باید کنترل شود و پیامبر اسلام هم در ابتدای بعثت و در مسجد مسلمانان صفوف نماز زنان و مردان را با حفظ کرامت و احترام هر دو گروه جدا کردند.