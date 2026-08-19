سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به شرایط منطقه و تأثیر فضای جنگ بر گردشگری، گفت: جذابیت ایران، زیرساخت و امنیت، سه مؤلفه کلیدی برای جذب گردشگر خارجی هستند و در شرایط فعلی، امنیت مهمترین عامل در انتخاب مقصد گردشگران است.
وی درباره وضعیت گردشگری خارجی و برنامههای این وزارتخانه برای رونق این حوزه اظهار کرد: در حوزه گردشگری سه نکته کلیدی وجود دارد؛ نخست جذابیت ایران، دوم زیرساخت و سوم امنیت.
کاهش گردشگران خارجی تحت تأثیر جنگ
وی افزود: همه کشورهای خاورمیانه، از جمله ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس، تحت تأثیر فضای جنگ قرار گرفتهاند و با کاهش جدی گردشگر خارجی مواجه شدهاند و ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به شرایط استانهای جنوبی کشور گفت: نوار جنوبی کشور شامل چهار استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان است که بهصورت مستقیم تحت تأثیر درگیریهای جنگ قرار گرفتهاند و طبیعی است که در چنین شرایطی در این مناطق با کاهش گردشگر مواجه شویم.
مناطقی که هدف بمباران قرار گرفتند
صالحیامیری ادامه داد: در مناطقی که بمباران نیز صورت گرفته است، همین وضعیت وجود دارد و طبیعتاً گردشگر در چنین شرایطی برای سفر به این مناطق احساس امنیت نمیکند و تلاش همه همکاران من این است که در اولین فرصت ممکن برای این وضعیت برنامه داشته باشیم و مشخص کنیم در شرایط جنگ، چه اقداماتی باید برای حفظ و احیای گردشگری انجام دهیم.
تمرکز بر گردشگری در شرایط «نه جنگ، نه صلح»
وزیر میراثفرهنگی گفت: ما برای وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و همچنین دوران آرامش و ثبات، برنامهریزی کردهایم و در شرایط فعلی تمرکز عمده ما بر بازار کشورهای همسایه است و بهویژه در حوزه گردشگری زیارتی، ظرفیت قابل توجهی در کشورهای همسایه وجود دارد و باید از این ظرفیت استفاده کنیم.
تمرکز بر بازار کشورهای همسایه
صالحیامیری با اشاره به بازارهای هدف گردشگری ایران گفت: کشورهای عراق، ترکیه، پاکستان، کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین کشورهای آسیای میانه و قفقاز از جمله بازارهایی هستند که در شرایط فعلی مورد توجه ما قرار دارند و واقعیت این است که گردشگر زمانی سفر میکند که احساس امنیت داشته باشد؛ بنابراین تأمین و تقویت احساس امنیت، یکی از مهمترین الزامات بازگشت گردشگران خارجی به ایران است.
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