دستگیری ۲ هنجارشکن با قمه و قداره در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز چهارشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۹ اندیشه تبریز حین گشت‌زنی، دو جوان را مشاهده کردند که با در دست داشتن قمه و قداره، ضمن ایجاد مزاحمت برای شهروندان، موجب سلب آسایش عمومی و راهبندان شده بودند.

وی افزود: مأموران انتظامی بلافاصله وارد عمل شده و هر دو متهم را دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به کلانتری منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند، بر برخورد قاطع پلیس با افرادی که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی و سلب آسایش شهروندان می‌شوند، تأکید کرد.

وی همچنین از قدردانی تعدادی از شهروندان از رئیس و کارکنان کلانتری ۱۹ اندیشه به دلیل اقدام سریع مأموران در برخورد با این افراد خبر داد.