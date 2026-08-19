شهریاری: دولت برای فروش اینترنتی دارو لایحه بدهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری، درباره موضوع فروش اینترنتی دارو، اظهار داشت: ما با این موضوع که پزشک برای بیمار نسخهای را تجویز کند، بیمار نسخه را به داروخانه ارائه دهد، دارو توسط داروخانه بررسی و آماده شود و سپس از طریق پلتفرمهای اینترنتی یا خدمات ارسال برای بیمار فرستاده شود، مخالفتی نداریم؛ چراکه در این فرآیند، پزشک، نسخه، داروخانه و داروی تحویلی مشخص و قابل رصد هستند.
وی افزود: نگرانی اصلی ما مربوط به شرایطی است که دارو یا فرآوردهای بدون نظارت و خارج از مسیر رسمی نظام سلامت در فضای اینترنت و شبکههای اجتماعی عرضه شود، متأسفانه در این زمینه تخلفات زیادی در حال وقوع است و مشخص نیست چه پزشکی، با چه مشخصاتی، برای چه بیماری و با چه تشخیصی چه دارویی را تجویز کرده است.
شهریاری تصریح کرد: وقتی نسخه و فرآیند تجویز و عرضه قابل رصد نباشد، عملاً نمیتوان نظارت مؤثری بر سلامت مردم داشت و در صورت بروز عارضه یا مشکل نیز مشخص نیست مسئولیت متوجه چه فرد یا مجموعهای است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: متأسفانه امروز در شبکههای اجتماعی و برخی بسترهای اینترنتی، تبلیغات و عرضه فرآوردههایی برای موضوعاتی مانند افزایش یا کاهش وزن، افزایش قد و موارد مشابه انجام میشود که ترکیبات آنها مشخص نیست و بعضاً ممکن است حاوی مواد آلوده، غیرمجاز یا حتی مواد مخدر باشند.
هشدار نسبت به عرضه برخی مکملها
وی با هشدار نسبت به عرضه برخی مکملها نیز گفت: درباره برخی مکملهایی که در فضای مجازی یا خارج از مسیرهای رسمی عرضه میشوند نیز نگرانی وجود دارد؛ چرا که مشخص نیست چه موادی در آنها استفاده شده و آیا ترکیبات درجشده روی محصول با محتویات واقعی آن مطابقت دارد یا خیر.
شهریاری با بیان اینکه این مسئله در برخی باشگاههای ورزشی نیز مشاهده میشود، افزود: متأسفانه گزارشهایی درباره توزیع و مصرف فرآوردهها و موادی که تحت عنوان مکمل یا دارو در بعضی باشگاههای ورزشی عرضه میشوند وجود دارد و این موضوع بهویژه برای جوانان نگرانکننده است.
به بهانه ایجاد شغل نمیتوان سلامت مردم را به خطر انداخت
وی تاکید کرد: باید این حوزه به صورت جدی مدیریت و نظارت شود. سلامت مردم موضوعی نیست که بتوان آن را به بهانه ایجاد شغل یا توسعه کسبوکارهای اینترنتی نادیده گرفت، ایجاد اشتغال و استفاده از ظرفیت فناوری قابل دفاع است، اما نه به قیمت به خطر افتادن سلامت مردم.
ضرورت تدوین چارچوب مشخص برای فعالیت پلتفرمهای عرضه دارو
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ضرورت تدوین چارچوب مشخص برای فعالیت پلتفرمهای عرضه دارو، ادامه داد: اگر قرار است فروش یا ارسال دارو از طریق اینترنت انجام شود، باید مسیر آن کاملاً مشخص، شفاف و قابل نظارت باشد و مشخص باشد دارو از کدام داروخانه تهیه شده، نسخه توسط چه پزشکی صادر شده و دارو برای چه بیماری و با چه مشخصاتی تجویز شده است.
این نماینده مجلس یادآور شد: نمیتوان در شرایطی که هنوز با مشکلات و تخلفات متعدد در حوزه دارو مواجه هستیم، بدون پیشبینی سازوکارهای نظارتی روشن، اجازه داد عرضه دارو و فرآوردههای سلامتمحور در فضای مجازی به شکل بیحساب و کتاب انجام شود.
دولت برای ساماندهی این حوزه لایحه ارائه کند
وی با اشاره به ضرورت ورود مجلس و دولت به این موضوع، افزود: در مجلس باید برای ساماندهی این حوزه یک فکر اساسی شود، البته دولت نیز میتواند با ارائه لایحه، مسیر قانونگذاری را سریعتر کند؛ تا جایی که به خاطر دارم، پیش از این نیز موضوعی در دولت مطرح شده بود، اما اگر دولت به این نتیجه رسیده که نیاز به قانون جدید یا اصلاح مقررات وجود دارد، بهتر است لایحه مشخصی را به مجلس ارائه کند تا بتوان سریعتر موضوع را بررسی و تعیین تکلیف کرد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: اگر دولت لایحه ارائه کند، روند بررسی و تصویب آن میتواند سریعتر انجام شود؛ در حالی که اگر طرح از سوی مجلس دنبال شود، طبیعتاً فرآیند بررسی و تصویب زمان بیشتری خواهد برد.
وی با تأکید بر اینکه نگرانی اصلی، سلامت مردم و بهویژه جوانان است، گفت: ما نگران جوانانی هستیم که ممکن است به دلیل تبلیغات گسترده در فضای مجازی، محصولی را با تصور اینکه دارو یا مکمل است خریداری و مصرف کنند، در حالی که ترکیبات آن مشخص نیست و ممکن است مواد خطرناک یا غیرمجاز در آن وجود داشته باشد؛ برخی از فرآوردههایی که تحت عنوان دارو، مکمل یا محصولات افزایش و کاهش وزن در فضای مجازی عرضه میشوند، باید به صورت جدی مورد نظارت قرار گیرند، نمیتوان اجازه داد محصولی که سلامت مردم را تحت تأثیر قرار میدهد، بدون مشخص بودن منشأ، ترکیبات، تولیدکننده، فروشنده و مسئولیت قانونی آن در اختیار مصرفکننده قرار گیرد.
شهریاری یادآور شد: استفاده از اینترنت برای تسهیل دسترسی مردم به داروی تجویزشده، در صورتی که دارو از مسیر رسمی داروخانه و با نسخه معتبر تأمین شود، قابل قبول است، اما عرضه و فروش بیضابطه دارو و فرآوردههای سلامتمحور در فضای مجازی باید ساماندهی شود و دولت و مجلس باید برای جلوگیری از تهدید سلامت مردم، بهویژه جوانان، تصمیم جدی اتخاذ کنند.
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