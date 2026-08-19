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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۹

آغاز طرح به‌روزرسانی اطلاعات مالکیت موتورسیکلت‌ها

آغاز طرح به‌روزرسانی اطلاعات مالکیت موتورسیکلت‌ها

رئیس پلیس راهور فراجا، از اجرای طرح به‌روزرسانی اطلاعات مالکیت موتورسیکلت‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید تیمور حسینی، با اشاره به سابقه چالش‌های مرتبط با موتورسیکلت‌ها اظهار کرد: موضوع موتورسیکلت‌ها سال‌هاست به عنوان یکی از مسائل جدی نظام حمل‌ونقل کشور مطرح است. این وسایل نقلیه به دلیل قدرت مانور بالا، ظرفیت بیشتری برای انجام برخی تخلفات دارند و زمانی که سازوکار نظارت و کنترل مؤثر وجود نداشته باشد، زمینه بروز بی‌نظمی افزایش می‌یابد.

وی افزود: تا اوایل دهه ۷۰، یکی از مسائل اصلی، تعیین هویت موتورسیکلت‌ها بود؛ به‌طوری که تعداد زیادی از موتورسیکلت‌ها فاقد پلاک و سند بودند. در سال‌های ۷۲ و ۷۳ با اجرای طرح شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های فاقد سند، این مشکل تا حد زیادی ساماندهی شد.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: در دهه ۸۰، همزمان با رشد تولید زیرپله‌ای موتورسیکلت، مسئله مالکیت دوباره به یکی از چالش‌های جدی تبدیل شد؛ به‌گونه‌ای که در مواردی ده‌ها هزار دستگاه موتورسیکلت به نام یک فرد، عامل فروش یا نمایندگی ثبت شده بود.

سردار حسینی از اجرای طرح به‌روزرسانی مالکیت موتورسیکلت‌ها خبر داد و گفت: در این طرح، مالکان موظف‌اند با مراجعه به سامانه تعیین‌شده و به صورت خوداظهاری، آخرین وضعیت مالکیت وسیله نقلیه خود را ثبت کنند. این طرح در کنار سایر برنامه‌های معاونت عملیات پلیس راهور می‌تواند به ساماندهی مالکیت و ارتقای انضباط ترافیکی موتورسیکلت‌ها کمک کند.

وی با تأکید بر اینکه مسئله موتورسیکلت‌ها صرفاً انتظامی نیست، تصریح کرد: برای حل این چالش باید همزمان ابعاد قانونی، جامعه‌شناختی، روان‌شناختی و انتظامی موضوع مورد توجه قرار گیرد و راهکارهای اجتماعی مؤثر نیز در کارگروه‌های تخصصی بررسی شود.

بیش از ۶۷ درصد جان‌باختگان؛ سهم نگران‌کننده موتورسواران و عابران پیاده

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به آسیب‌پذیری بالای موتورسواران و عابران پیاده گفت: این دو گروه در زمره آسیب‌پذیرترین کاربران ترافیک قرار دارند و آمار تصادفات، به‌ویژه در حوزه شهری، نشان می‌دهد بیش از ۶۷ تا ۶۸ درصد جان‌باختگان مربوط به موتورسواران و عابران پیاده هستند؛ آماری که بسیار بالا و نگران‌کننده است.

مسئولیت پارکینگ‌ها در قبال وسایل نقلیه

وی درباره وضعیت پارکینگ‌های وسایل نقلیه نیز اظهار کرد: متولی اصلی این حوزه مجموعه بنیاد تعاون است و مسئولان و متصدیان پارکینگ‌ها موظف‌اند از خودروها و موتورسیکلت‌های نگهداری‌شده به شکل دقیق و صحیح حفاظت کنند.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: هرگونه اهمال یا بی‌توجهی که موجب ورود خسارت به وسیله نقلیه شود، قابل پیگیری است و مالکان می‌توانند حقوق قانونی خود را از مسیرهای مربوطه دنبال کنند.

سردار حسینی در ادامه، مهم‌ترین اقدام فوری برای کاهش تلفات را ایجاد سازوکار نظارت دقیق و شبانه‌روزی بر رفتار ترافیکی دانست و گفت: بخش قابل توجهی از تخلفات و رفتارهای حادثه‌ساز به دلیل نبود پوشش کامل نظارتی در پهنه گسترده کشور رخ می‌دهد.

وی تأکید کرد: اگر امکان ایجاد یک سامانه جامع برای نظارت به‌هنگام و مستمر بر رفتار ترافیکی فراهم شود، می‌توان امیدوار بود سال ۱۴۰۵ با بیش از ۲۰ درصد کاهش در تصادفات و جان‌باختگان به پایان برسد.

رئیس پلیس راهور فراجا در عین حال خاطرنشان کرد: ایجاد این سازوکار صرفاً وظیفه پلیس نیست و ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مسئولیت دستگاه‌های مربوطه را در شهر و جاده مشخص کرده است.

کد مطلب 6920967
مهسا حيدری توچائی

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    نظرات

    • IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      8 3
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      مشکل از سازوکار خودتون هست، 1. فرایند خرید و فروش موتورسیکلت را ساده سازی نکردین،میشه کاملا توسط دفاتر رسمی تمام فرایند فروش و مالیات و خلافی را در کوتاه ترین زمان اجرایی کرد، تعویض پلاک هم نمی خواهد یا اختیاری خریدار باشد 2.قانون بگذارید موتورسیکلت های که چه در حرکت و چه پارک شده اگر مشکل ظاهری داشته باشند،پوشش پنهان کننده پلاک، دود، صدای اگزوز، نداشتن روشنایی بدون معاینه فنی شناخته شده و به پارکینگ انتقال پیدا کنند و آنجا با پرداخت هزینه جریمه و ضمانت چک یا سفته برای تعمیر موتورسیکلت اقدام کند
    • محمد IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      0 0
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      تو چه سایتی باید اعلام کنیم ؟
    • یکی IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      0 0
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      شاید یکی از ساده ترین چیزا تو این مملکت حل کردن این مشکل چندین ساله هست همینطوری که میشه کلا تو پنج دقیقه یه سیمکارت رو انتقال مالکیت داد وسایل نقلیه هم میتونه به همین راحتی انجام بشه اصلا یه پلاک غیر رند موتور سیکلت مخصوصا چه اهمیتی داره که به نام شخص فروشنده بمونه فک بشه ووووووو بشه دلیل این همه دوندگی چیه ادم رو به خودکشی میرسونید به این قوانینتون یه خریدار و یه فروشنده مراجعه کنن به دفاتر حالا تعویض پلاک یا پیشخوان یا کافی نت یا هر جا با مسولیت افراد همون پلاک رو انتقال مالکیت بدن عوارض
    • یکی IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      0 0
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      ادامه عوارض و خلافی و معاینه و فلان و فلان هم که اکثرا برخط شده اجازه بدید خود افراد پرداخت کنن هزینه زیر ساختشم بگیرید مالیاتشم بگیرید اخه این چه ظلمیه این چه رسمیه این چه وضعیه شما درست کردید ما قراره تا چند دهه دیگه این مشکلات رو داشته باشیم و هیچ وقت حل نشه یه نفر باید پنج صبح بیدار بشه یه پاش تو تعویض پلاک باشه یه پاش تو پیشخوان باشه یه پاش تو دفترخونه وکالت میدی زمانش میگذره دوباره باید هزینه کنی خریدار نمیره تعویض پلاک به دعوی حقوقی هم درست میشه دوباره نوبت میگیری میری تعویض پلاک کاربر
    • یکی IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      0 0
      پاسخ
      ادامه کاربر رفته شمال نمیدونم سیستم قطعه سیستم کنده هنگه توی گرما نشستی دویست نفر نوبت دارن جلوت آققققققا به هر چی میپرستید من این پلاک رو اصلا نمیخوام همین پلاک رو بزنید به نام خریدار عین یه سیمکارت دیگه این همه بدبختی چیه واسه ما درست کردید یا مساله پلاک هایی که به نام نشدن و دارن میچرخن اینارو فک یکطرفه کنید به نام دولت از کد ملی ما خارج بشن ما صد تا امضا میزنیم که اون وسیله نقلیه رو پیدا کردید دستگیر کردید توقیف کردید یا هر چی کردید نوش جانتون دیگه اوراقیش پنجاه میلیون که میخرن ازتون
    • یکی IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      0 0
      پاسخ
      خیلی از مشکلات رو خود ما ایجاد کردیم بعد دنبال راه حلشون میگردیم سطح روح و روان مردم به نقطه ای رسیده که سه دقیقه با کسی نمیتونی اروم صحبت کنی یکی از اصلی ترین دلایلش همین کارهای اداره قفل شده هست

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