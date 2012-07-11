به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر اتقیایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در محل فرودگاه شاهرود افزود: شش میلیارد ریال اعتبار برای احداث پرو‍ژه روشنایی باند فرودگاه شاهرود هزینه شده که دو میلیارد ریال آن از محل اعتبارات استانداری و مابقی از محل اعتبارات شرکت فرودگاه‌های کشور تامین شده است.

وی اظهار داشت: انجام این یروژه در سایر فرودگاه‌های کشور در حدود 10میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد ولی با ابتکارات صورت گرفته و کمک دستگاه‌های اجرایی شاهرود، چهار میلیارد ریال صرفه جویی اعتبار داشته‌ایم.

اتقیایی گفت: این صرفه جویی هیچ تاثیری در کیفیت کار نداشته و سیستم نصب شده پس از چک پروازی سازمان هواپیمایی کشوری عملیاتی خواهد شد.

مدیر فرودگاه شاهرود تصریح کرد: پس از بهره‌برداری از این پروژه با هماهنگی‌هایی که با سازمان حج و زیارت به عمل آمده، برنامه‌ریزی برای جابجایی زائران عتبات عالیات از طریق پرواز به یکی از فرودگاههای غرب کشور صورت خواهد گرفت.

اتقیایی افزود: با توجه به آمار حج و زیارت، پس از راه اندازی پرواز‌های فرودگاه شاهرود به سمت عتبات عالیات، سه پرواز در هفته از این فرودگاه انجام خواهد شد.

پیشرفت مصوبات سفر سوم هیئت دولت در خصوص فرودگاه شاهرود صفر است

مدیر فرودگاه شاهرود خاطر نشان کرد: در اولین سفر رییس جمهور و هیئت دولت به استان سمنان مصوبه‌ای برای فردگاه شاهرود داشتیم که در آن عملیاتی شدن فرودگاه شاهرود با تکمیل و تجهیز این فرودگاه پیش‌بینی شده بود و این مصوبه تا به امروز حدود 98 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

اتقیایی گفت: در این مصوبه از محل اعتبارات فرودگاه‌های کشور احداث و تکمیل ساختمان آتش‌نشانی، نیروی انتظامی، تامین زیرساخت‌هایی مانند آب و ... پیش‌بینی شده بود که محقق شده است.

وی افزود: در سفر دوم، تکمیل لایه دوم آسفالت و تطویل باند فرودگاه به تصویب رسیده بود که یک هزار و 800 متر این باند انجام شده و مابقی باند و 400متری که قرار بوده تطویل شود، تحقق نیافته است.

وی تاکید کرد: این اتفاق هیچ خللی در کار فرودگاه شاهرود ایجاد نکرده است.

اتقیایی اضافه کرد: در سفر سوم به صورت کلی توسعه فرودگاه‌های شاهرود و سمنان مصوب شده بود که به دلیل عدم تعیین محل تامین اعتبار آن در شاهرود کاری انجام نشده است ولی برای فرودگاه سمنان کارهایی در حال انجام است.

مدیر فرودگاه شاهرود گفت: در سالهای اخیر برای حفظ و نگهداری فضای سبز این فرودگاه، یک حلقه چاه آب در این فرودگاه حفر و به بهره‌برداری رسیده است.

اتقیایی افزود: تکمیل ساختمان آتش نشانی، نیروی انتظامی و محوطه سازی جاده‌های دسترسی به آنها، نصب کانال گرمایش و سرمایش ترمینال مسافری فرودگاه، بهسازی مسیر دسترسی مسافران از سالن انتظار تا محل سوار شدن به هواپیما و ... انجام شده است.

