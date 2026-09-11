لزوم توسعه مجموعه ورزشی کارگران در اردکان با مشارکت بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، سیدجواد رضوی، در سفر به استان یزد و همزمان با هفته تعاون از مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران اردکان بازدید کرد.
رضوی در این بازدید که با حضور مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی انجام شد، از بخشهای مختلف مجموعه از جمله استخر و سالن چندمنظوره بازدید و ظرفیتها و نیازهای آن را بررسی کرد.
وی با اشاره به وسعت مجموعه ورزشی کارگران اردکان، بر توسعه امکانات آن متناسب با نیاز جامعه و نسل جوان تأکید کرد و گفت: در کنار امکانات موجود میتوان فضاهای جدید و فعالیتهای ورزشی و تفریحی مورد استقبال نسل امروز را ایجاد کرد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد زمین چمن مصنوعی فوتبال و توسعه فضای سبز را از نیازهای مهم این مجموعه عنوان کرد و افزود: تکمیل و توسعه این ظرفیتها نیازمند استفاده از توان و مشارکت بخش خصوصی است.
رضوی با تأکید بر واگذاری نگهداری و بهرهبرداری مجموعههای ورزشی به بهرهبرداران توانمند اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع و نیروی انسانی، دستگاههای دولتی باید نقش نظارتی خود را تقویت و از ظرفیت بخش خصوصی برای نگهداری و بهرهبرداری مطلوب از مجموعهها استفاده کنند.
وی هدف اصلی را ارائه خدمات مناسب ورزشی، رفاهی و فرهنگی به جامعه کار و تولید دانست و گفت: مشارکت بخش خصوصی میتواند ضمن کاهش هزینههای نگهداری، زمینه استفاده بهینهتر از امکانات موجود را فراهم کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از برگزاری نشستی در تهران برای بررسی طرح توسعه مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران اردکان خبر داد و گفت: در این نشست ظرفیتها، نیازها و مسیرهای اجرایی توسعه مجموعه بررسی خواهد شد.
رضوی ابراز امیدواری کرد با برنامهریزی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران اردکان به یکی از مراکز مهم ارائه خدمات ورزشی و رفاهی به جامعه کارگری شهرستان و منطقه تبدیل شود.
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