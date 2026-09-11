به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، سیدجواد رضوی، در نشست با سیدجلیل میرمحمدی، نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت تکمیل و بهرهبرداری صحیح از مجموعههای ورزشی کارگران تأکید کرد.
رضوی با بیان اینکه مأموریت اصلی این مجموعهها باید در اولویت قرار گیرد، اظهار کرد: فعالیتهای جانبی نباید هدف اصلی واگذاری و توسعه مجموعههای ورزشی کارگران را به حاشیه ببرد.
وی با اشاره به وضعیت مجموعه ورزشی کارگران شهرستان تفت گفت: در روند واگذاری این مجموعه از هدف اصلی انحراف صورت گرفته است و هدف از واگذاری باید تکمیل مجموعه ورزشی و تحقق مأموریت اصلی آن باشد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در واگذاری و مشارکت با بخش خصوصی باید توان مالی و تمکن سرمایهگذار با دقت بررسی شود تا مجموعه از مسیر اصلی و مأموریت تعیینشده خارج نشود.
رضوی ادامه داد: تکمیل مجموعههای ورزشی کارگران در تفت و میبد باید در اولویت قرار گیرد و برای مجموعه میبد نیز باید زمینه واگذاری اصولی به بهرهبردار توانمند فراهم شود.
وی بر نظارت دقیق بر عملکرد بهرهبرداران تأکید کرد و گفت: بهرهبرداران باید از ظرفیت مجموعهها بهدرستی استفاده کنند و هیأت اجرایی نیز با ایجاد انضباط در درآمدها، زمینه مدیریت صحیح منابع را فراهم کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: مجموعههای ورزشی کارگران نباید صرفاً به یک شهرستان محدود شوند و باید امکان ارائه خدمات به جامعه کار و تولید در سراسر استان را داشته باشند.
رضوی تصریح کرد: درآمد مجموعههای پردرآمد باید در مسیر توسعه و تقویت سایر مجموعههای ورزشی کارگران در استان هزینه شود تا ظرفیتهای ورزشی به شکل متوازن توسعه یابد.
وی در پایان با تأکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه این مجموعهها گفت: توسعه مجموعههای ورزشی باید با مجوز و همراهی هیأت امنا و از مسیر قانونی انجام شود و جذب بخش خصوصی توانمند میتواند الگویی موفق برای توسعه و اداره مجموعههای ورزشی کارگران در سایر نقاط کشور باشد.
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