ترامپ: هرگز حملات ۱۱ سپتامبر را فراموش نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانی به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپنامبر گفت: تأکید می‌کنم که هرگز آنچه را در ۱۱ سپتامبر رخ داد، فراموش نخواهیم کرد و اکنون در راستای وفاداری به این سوگند در حال جنگیدن هستیم.

ترامپ در ادامه سخنانش ضمن نادیده گرفتن جنایت های آمریکا به بهانه واکنش به حملات ۱۱ سپتامبر و مبارزه با تروریسم افزود: نمی‌توانیم لحظه شرارت در ۱۱ سپتامبر را فراموش کنیم؛ امروز در حال کشف هویت کشورمان هستیم و باید قوی و هوشمند باشیم.

وی تصریح کرد: پس از آزمون ۱۱ سپتامبر اکنون در معرض آزمایش جدیدی قرار گرفته ایم و ما موفقیت خود را در آن ثابت کرده ایم.

ترامپ که از هر فرصتی برای طرح ادعاهای بی اساس علیه ایران استفاده می کند، در این سخنرانی هم در اظهاراتی گستاخانه مدعی شد: ایران بزرگترین کشور حامی تروریسم در جهان است و هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.

در حالی که آمریکا تنها کشور استفاده کننده از سلاح هسته ای در جهان است،‌ ترامپ ادعا کرد: ما به نیروهای نظامی‌ای که هم‌اکنون برای اطمینان از اینکه جمهوری اسلامی ایران، بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان، هرگز، هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، در حال خدمت هستند، ادای احترام می‌کنیم.