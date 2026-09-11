  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰

ترامپ: هرگز حملات ۱۱ سپتامبر را فراموش نخواهیم کرد

ترامپ: هرگز حملات ۱۱ سپتامبر را فراموش نخواهیم کرد

رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر بار دیگر ادعاهای بی‌اساس خود را علیه ایران تکرار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانی به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپنامبر گفت: تأکید می‌کنم که هرگز آنچه را در ۱۱ سپتامبر رخ داد، فراموش نخواهیم کرد و اکنون در راستای وفاداری به این سوگند در حال جنگیدن هستیم.

ترامپ در ادامه سخنانش ضمن نادیده گرفتن جنایت های آمریکا به بهانه واکنش به حملات ۱۱ سپتامبر و مبارزه با تروریسم افزود: نمی‌توانیم لحظه شرارت در ۱۱ سپتامبر را فراموش کنیم؛ امروز در حال کشف هویت کشورمان هستیم و باید قوی و هوشمند باشیم.

وی تصریح کرد: پس از آزمون ۱۱ سپتامبر اکنون در معرض آزمایش جدیدی قرار گرفته ایم و ما موفقیت خود را در آن ثابت کرده ایم.

ترامپ که از هر فرصتی برای طرح ادعاهای بی اساس علیه ایران استفاده می کند، در این سخنرانی هم در اظهاراتی گستاخانه مدعی شد: ایران بزرگترین کشور حامی تروریسم در جهان است و هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.

در حالی که آمریکا تنها کشور استفاده کننده از سلاح هسته ای در جهان است،‌ ترامپ ادعا کرد: ما به نیروهای نظامی‌ای که هم‌اکنون برای اطمینان از اینکه جمهوری اسلامی ایران، بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان، هرگز، هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند، در حال خدمت هستند، ادای احترام می‌کنیم.

کد مطلب 6944075

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه