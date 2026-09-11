به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، سیدجلیل میرمحمدی در دیدار با سیدجواد رضوی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به ظرفیتهای ورزشی شهرستان میبد اظهار کرد: کفپوش سالن چندمنظوره تعویض شده و زمین چمن مصنوعی نیز در مراحل پایانی تکمیل قرار دارد.
وی افزود: زمینهای فوتبال ساحلی و والیبال ساحلی میبد نیز برای تکمیل و بهرهبرداری مطلوب، نیازمند تأمین اعتبار و انجام اقدامات لازم است.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس با اشاره به تحت پوشش بودن حدود ۲۴ هزار نفر از جمعیت میبد در تأمین اجتماعی، گفت: جامعه کارگری و خانوادههای آنان به فضاهای مناسب ورزشی، رفاهی و تفریحی نیاز دارند و توسعه این زیرساختها در این شهرستان مهاجرپذیر اهمیت بیشتری دارد.
میرمحمدی درباره مجموعه ورزشی کارگران تفت نیز گفت: با وجود اجرای طرحها و تکمیل سالن مراسم، برای بهرهبرداری کامل از مجموعه، تکمیل سالن چندمنظوره و زمین چمن مصنوعی ضروری است.
وی همچنین خواستار بهسازی فضای سبز و تأمین روشنایی مجموعههای ورزشی میبد شد و تأکید کرد: با حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تأمین بخشی از اعتبارات، شهرستان و استان نیز برای تکمیل این پروژهها همکاری خواهند کرد.
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