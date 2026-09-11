پوتین: بیش از ۳۰ هزار تحریم علیه روسیه اعمال شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در سخنرانی در نشست اقتصادی بریکس که در هند در حال برگزاری است،‌ گفت که روسیه آماده است در تضمین امنیت انرژی و غذایی در جهان مشارکت کند.

پوتین در ادامه افزود: بریکس یک بستر جدید و پایدار برای رشد جهانی تشکیل می‌دهد و قواعد آن از خارج تحمیل نمی‌شود. کشورهای بریکس در توسعه روابط تجاری خود بر منافع ملی تکیه دارند.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ هزار تحریم علیه روسیه اعمال شده است، تأکید کرد: کشورهایی که مبتکر تحریم‌های ضد روسی بودند، خودشان با کندی اقتصادی مواجه شده‌اند. غرب برای حفظ برتری اقتصادی خود، تأسیسات و خطوط لوله انتقال انرژی را تخریب می‌کند.

پوتین خاطرنشان کرد: اطمینان دارم ابتکارات بریکس با موفقیت همراه خواهد شد. روسیه روابط اقتصادی خود را با شرکای قابل اعتماد و قابل پیش‌بینی توسعه می‌دهد. بریکس به‌طور مستقل یک بستر جدید و پایدار برای رشد جهانی ایجاد کرده است. طی پنج سال گذشته، ۴۰ درصد از تولید اقتصادی جهان متعلق به کشورهای بریکس بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: همواره به ما گفته شده که رقابت یک امر مقدس است. اما متاسفانه رقبای غربی ما اکنون تلاش می‌کنند تا با هر ابزار لازم رهبری سابق خود را بازیابند. رقابت گاهی اوقات شکل ناخوشایندی به خود می‌گیرد و این اشکال حتی می‌توانند در سطح دولتی نیز بروز کنند.

رئیس جمهور روسیه همچنین گفت: روسیه حاکمیت ملی خود را تقویت کرده و آماده است در تضمین امنیت انرژی جهان مشارکت کند.