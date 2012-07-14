آسفالت راه های روستایی جدی گرفته شود/ اعتبارات بخش راه در کردستان کم است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی روز گذشته به همراه مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان و جمعی دیگر از مدیران استانی و شهرستانی از راه های روستایی دیواندره بازدید کرد و ضمن دیدار با مردم شماری از روستاهای این شهرستان بر تقویت و توسعه هر چه بیشتر آسفالت راه های روستایی در استان تاکید کرد.

وی ادامه داد: آسفالت راه های روستایی اولین قدم و زیرساخت اصلی در راستای توسعه مناطق روستایی است و به همین دلیل انتظار می رود که با جدیت بیشتری نسبت به پیگیری این مهم اقدام شده و میزان اعتبارات این فصل در استان کردستان هم افزایش یابد تا کمبودهای این بخش جبران شود.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درصد بهره مندی مردم استان کردستان از راه روستایی آسفالته در مقایسه با سایر نقاط کشور کمتر است و به همین دلیل نیز اختصاص اعتبارات جهشی به این بخش یکی از نیازهای لازم و ضروری در کردستان به شمار می رود.

وی با اشاره به وضعیت جغرافیایی استان کردستان برای احداث راه های مناسب روستایی و آسفالت آنها یادآور شد: برای ساخت هر کیلومتر راه روستایی در کردستان باید بیش از دو برابر میانگین کشوری اعتبار هزینه شود و به همین دلیل است که باید برای احداث راه در این استان اعتبار بیشتری تخصیص داده شود.

مرادی با تاکید بر تسریع در بهره برداری از پروژه های راه روستایی در شهرستان دیواندره و سایر نقاط استان به دلیل نیاز جدی مردم گفت: آسفالت راه های روستایی زمینه را برای گسترش دیگر خدمات در روستاها فراهم می کند و به همین دلیل است که باید این بخش به صورت ویژه مورد توجه مدیران و مسئولان استان قرار گیرد.

در جریان این بازدید که یک روز به طول انجامید سالار مرادی و سید احسن علوی نمایندگان مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان، فرماندار شهرستان دیواندره و جمعی از مدیران این شهرستان نیز حضور داشتند.