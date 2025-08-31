توسعه راه روستایی و اقدامات عمرانی در کردستان؛گامی بلند به سوی بالندگی

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: راههای ارتباطی اصلی و روستایی از مهمترین عوامل و شریانهای توسعهیافتگی محسوب میشوند و به همین دلیل توجه به آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
تحول و توسعه و ارتباط روستانشینان که قلب زنده اقتصاد است با شهرها توسعه و پیشرفت را هموار میکند.
کمبود اعتبار در سالهای قبل موجب راههای کمتر توسعه یافته و خاکی در استان کم برخوردار کردستان شده و این استان قطعاً نسبت به میانگین کشوری در درجه عقبتری قرار دارد.
لزوم بهرهگیری از روشهایی نوین تأمین منابع برای رسیدن به میانگین کشوری
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: پیشرفتهای قابل توجه استان در حوزه راههای روستایی و سایر طرحهای عمرانی در استان و لزوم بهرهگیری از روشهای نوین تأمین منابع برای دستیابی به میانگین کشوری دارای اهمیت است.
اکبر محمدی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۷۲ کیلومتر از راههای روستایی استان آسفالت شده و ۱۰۰ کیلومتر نیز در دست احداث است، این حوزه را یکی از چالشبرانگیزترین بخشهای عمرانی و از زمینههایی با بیشترین گلایهمندی مردمی دانست.
محمدی با بیان اینکه برای رسیدن به میانگین کشوری در حوزه راههای روستایی، استان کردستان به ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که هزینه هر کیلومتر آن ۱۵ میلیارد تومان برآورد میشود، ضرورت استفاده از روشهای نوین تأمین مالی را یادآور شد.
وی همچنین به سایر اقدامات مهم در سال گذشته اشاره کرد و گفت: ۱۰۰ هزار متر مربع آسفالت در طرحهای هادی، اجرای ۳۳ طرح هادی روستایی با اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومان، تحویل ۲۶۰۰ واحد مسکن روستایی از دیگر اقدامات شاخص در استان در روستاها بوده است.
نقشه راه توسعه و مطالعات جامع، چراغ راه آینده کردستان
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان از تدوین نقشههای راه توسعه مبتنی بر مطالعات جامع خبر داد و سند ملی استان را بالاترین مرجع برای تمامی فرایندهای توسعهای معرفی کرد.
وی گفت: در همین راستا، مطالعات توسعه و اشتغالزایی روستایی برای ۸۳۵ روستای استان به صورت تکنگاری و مشارکتی انجام شده که ظرفیتهای اقتصادی و فرصتهای سرمایهگذاری هر روستا را مشخص کرده است.
محمدی ادامه داد: این مطالعات بر اساس خوشهبندی ظرفیتها صورت گرفته تا روستاها بتوانند در زنجیره تولید و توزیع مکمل یکدیگر باشند و از همافزایی آنها برای بالندگی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بهره برده شود.
اجرای ۱۰۰ کیلومتر راه روستایی در کردستان در حال انجام است
کیومرث حبیبی، معاون عمرانی استاندار کردستان، هم در گفتوگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در یک سال اخیر ۷۲ کیلومتر از راههای روستایی افتتاح و صد کیلومتر دیگر نیز در دست اجراست که بخشی از آنها در هفته دولت به بهرهبرداری رسید.
وی بیان کرد: هرچند با آسفالت راههای شوسه و جادههای خاکی روستاها این جریان نیازمند به کنترل و کیفیت، نظارت و مراقبت برای افزایش طول عمر آنها است.
حبیبی اذعان کرد: بهبود وضعیت راههای روستایی در حالت کلی به آبادانی این مناطق که کانون تولید و ارزش آفرینی هر جامعه هستند کمک میکند و آسفالت تمام مسیرهای کشور برای دستیابی و هموار کردن توسعه پایدار مؤثر خواهد بود.
در واقع توجه ویژه به توسعه شهرستانها و اقدامات صورت گرفته، چشمانداز روشنی برای توسعه همهجانبه استان کردستان، به ویژه در مناطق روستایی، ترسیم میکند و امید است با اجرای کامل این طرحها، شاهد ارتقا سطح رفاه و بهبود کیفیت زندگی ساکنان این مناطق باشیم.
