کارمندان انتقالی میراث فرهنگی در ارگ آزادی مستقر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کارمندان معاونت میراث فرهنگی که مهر ماه سال 89 یا طرح اجباری انتقال کارمندان را قبول کردند و از تهران به شیراز رفتند و یا دور کار شدند و استعفا دادند اکنون به تهران برگشتند و در ساختمان ارگ آزادی مستقر شده اند.

کارکنان معاونت صنایع دستی نیز که بنابر همین تصمیم گیری ها به شهر اصفهان رفته بودند، در هفته اخیر به ارگ آزادی منتقل شدند و در کنار کارمندان معاونت میراث فرهنگی هم اتاق شدند!

کارمندان این بخش از سازمان بعد از مدتها بلاتکلیفی در شیراز و اصفهان درحال جابه جایی کامل از شیراز و اصفهان به تهران و قرارگیری در ساختمان ارگ هستند.

از سوی دیگر کارکنان پژوهشکده میراث فرهنگی نیز که آنها هم به شیراز منتقل شده بودند، در ساختمان اداره معرفی و آموزش سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته اند.