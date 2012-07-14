مدرسه شاهد در گرمسار تأسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پازوکی بعد از ظهر روز شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش گرمسار اظهار داشت: مجوز تأسیس مدرسه راهنمایی شاهد در این شهرستان اخذ شده و تا کنون ثبت نام از 100 دانش آموز در این خصوص انجام شده است.

وی گفت: با تحویل فضاهای جدید ساخت توسط سازمان نوسازی مدارس استان سمنان، مدرسه شاهد در یکی از این فضاها استقرار می یابد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گرمسار با اشاره به اینکه در این شهرستان کمبود فضاهای آموزشی داریم، افزود: این مهم می طلبد تا سازمان نوسازی مدارس استان سمنان هر چه سریعتر نسبت به تکمیل مدارس خیر ساز و پروژه های سفر دولت تا قبل از سال تحصیلی جدید اقدام کنند زیرا برخی طرح ها متعلق به حدود 9 سال قبل است.

پازوکی همچنین گزارشی از اهداف و روند فعالیت ها و چگونگی اجرای طرح تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش در سطح شهرستان های گرمسار و آرادان ارائه کرد و گفت: کلاس ششم در تمامی مدارس این شهرستان راه اندازی شده و معلمان پایه دوم و ششم ابتدایی ساماندهی شده اند.

وی ضمن تاکید بر اینکه، اجرای نظام آموزشی 6-3-3 هم اکنون مهم ترین برنامه و اولویت آموزش و پرورش است، اظهار داشت: در این خصوص با تشکیل کمیته های مختلف و پیگیری های انجام شده، فضای آموزشی و نیروی انسانی با آموزش های مناسب تامین شده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گرمسار در پایان اظهار امیدواری کرد که با اجرای سند تحول بنیادین، مهارت های آموزشی و فکری دانش آموزان افزایش یابد.