به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح سهشنبه در آیین تجلیل از معلمان نمونه آرادان در آموزش و پرورش این شهرستان بیان کرد: در ارزیابیهای انجام شده در سطح وزارتخانه، میزان پیگیری و حمایت نمایندگان مجلس از حوزه تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار میگیرد که خوشبختانه نمایندگان استان در این زمینه عملکرد خوبی دارند.
وی با اشاره به همدلی و همراهی همه مسئولان اجرایی و فرهنگی در شهرستان آرادان و استان سمنان اعلام کرد: امروز در این شهرستان شرایطی فراهم شده که با همدلی مسئولان و حضور نیروهای دلسوز، میتوان گامهای مؤثری برای توسعه آموزشی برداشت.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی در آموزش و پرورش آرادان افزود: در این شهرستان بیش از ۲۸۵ فرهنگی مشغول خدمت هستند که هر یک با دانش، مسئولیتپذیری و تعهد در مسیر تعلیم و تربیت دانشآموزان تلاش میکنند و مایه افتخار مجموعه آموزش و پرورش استان هستند.
شریفی با اشاره به برخی اقدامات و پروژههای انجام شده در حوزه آموزشی شهرستان، از اجرای طرحهایی مانند توسعه و تجهیز مدارس، هوشمندسازی کلاسها، مشارکت خیرین در ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی، ایجاد اتاق آکوستیک در حوزه آموزش و پرورش استثنایی و پیگیری برای تکمیل سالنهای ورزشی دانشآموزی نام برد.
وی به برنامههای دولت چهاردهم در حوزه نهضت توسعه عدالت آموزشی اشاره کرد و گفت: توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزشی از مهمترین محورهای این نهضت است که با همراهی فرمانداران و مسئولان محلی در حال پیگیری است.
