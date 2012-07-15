آمار غایبان و حاضران کنکور 91/ گروه هنر دارای بیشترین غایب

سیدجلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: از میان یک میلیون و 192 هزار و 293 نفر که در کنکور سراسری 91 ثبت نام کرده بودند، یک میلیون و 30 هزار و 825 نفر در جلسه کنکور حاضر شدند.

وی افزود: در مجموع از میان حاضران کنکور 400 هزار و 18 نفر مرد و 630 هزار و 807 نفر زن در کنکور حضور یافتند.

طباطبایی خاطرنشان کرد: 86.5 درصد از ثبت نام کنندگان کنکور در جلسه حاضر شدند و 12.5 درصد غایب بودند.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: رشته علوم ریاضی و تجربی با 11 درصد کمترین میزان غایبان و رشته هنر با حدود 26 درصد بیشترین غایبان را داشته اند.

وی گفت: گروه زبان 18.6 درصد از شرکت کنندگان در جلسه آزمون غیبت داشتند و در گروه انسانی هم 14.5 درصد غایب بودند.

به گزارش مهر، کنکور سراسری 91 در روزهای 8 تا 10 تیرماه با رقابت یک میلیون و 66 هزار و 141 نفر برگزار شد.

کارنامه اولیه کنکور نیمه اول مردادماه منتشر می شود و داوطلبان مجاز به انتخاب رشته از 17 تا 23 مرداد می توانند نسبت به انتخاب کد رشته محل های تحصیلی مورد علاقه خود از رشته های تحصیلی گروه آزمایشی مجاز اقدام کنند.

نتایج نهایی آزمون سراسری سال 91 در روزهای 15 تا 17 شهریورماه اعلام می شود.