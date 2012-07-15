نخستین جلسه هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی در این جلسه با تقدیر از کسانی که در راه اندازی این دانشگاه نقش داشته اند، اظهار امیدواری کرد این دانشگاه بتواند به رسالت اصلی خود عمل کرده و منشاء خیر و برکات همچنین تحولات علمی برای کشور شود.

در این جلسه که وزرای آموزش و پروش و علوم، تحقیقات و فناوری نیز حضور داشتند مصوبات هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

آیین نامه مالی و معاملاتی، بودجه تفصیلی سال 91، نمودار سازمانی و تشکیلات دانشگاه، آیین نامه های داخلی هیأت امنا و تامین اعضاء هیأت علمی از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.