تأمین حداقل معیشت رانندگان تاکسی خط قرمز مدیریت شهری است

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر تشکری هاشمی با تأکید بر اینکه موضوع " تاکسی فردا" از اهمیت ویژهای برخوردار است، گفت: البته نگاه به آینده نباید ما را از مشکلات معیشتی عدیدهای که رانندگان تاکسی امروز با آنها رو به رو هستند، غافل کند.
وی افزود: درخواستهای تاکسیرانان مشخص و محدود است و ضروری است تمام مسئولان مربوطه در جهت مرتفع کردن حداقل نیازهای این قشر زحمتکش از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکنند.
تشکری هاشمی با اشاره به اینکه در حال حاضر سیستم تاکسیرانی پایتخت بر خلاف سایر سیستمهای حمل و نقل عمومی مجموعهای خودکفا را تشکیل داده، اظهار کرد: هماکنون سرمایه فعالیت رانندگان تاکسی توسط خود آنها تهیه و تأمین می شود و هزینه هر گونه آسیبی در واقع متوجه شخص تاکسیران می شود.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه در حال حاضر تاکسیرانان کمهزینهترین قشر جامعه در ارائه خدمات به شهروندان هستند، تصریح کرد: هر چند تمام مسئولیتها متوجه شخص تاکسیران است اما این امر مدیریت شهری را نسبت به حمایت از این قشر زحمتکش بیتوجه نکرده است.
وی با تأکید بر اینکه انتظار میرود دولت نیز از طریق همکاری و تعامل با مدیریت شهری جهت مرتفع کردن نیازهای تاکسیرانان توجه لازم را مبذول کند، اضافه کرد: باید به حداقل نیازهای این قشر که در تأمین خودروی باکیفیت و دارای سیستمهای تهویه مناسب و دنده اتوماتیک، برخورداری از تسهیلات بیمهای و در نهایت محاسبه مناسب و منطقی نرخ کرایه تاکسی خلاصه میشود، توجه شود.
تشکری هاشمی با اشاره به اینکه خودروی تاکسی میبایست کم استهلاک بوده و فرسودگی کمتری را نسبت به سایر خودروها متحمل شود، اعلام کرد: لازم است خودروهای فاقد استاندارد و بدون کیفیت از چرخه حمل و نقل خارج شده و خودروهای استاندارد که میتواند از طریق تولید خودروهای با کیفیت داخلی تأمین شود، جایگزین آنها شود.
وی با بیان اینکه نرخ موجود کرایههای تاکسی معضل امروز رانندگان تاکسی است، افزود: هماکنون معضلی که ادامه روند فعالیت را برای تاکسیرانان با مشکل رو به رو کرده، عدم تأیید نرخهای در نظر گرفته شده برای کرایههای تاکسی در شرایطی است که بانک مرکزی نرخ تورم را رسماً بالای 20 درصد اعلام نموده و قیمت اقلام و خدمات مورد نیاز رانندگان تاکسی نیز حدود 40 درصد رشد داشته و از این رو لازم است مسئولان مربوطه نسبت به ایجاد شرایط مناسب برای ادامه فعالیت تاکسیرانان توجه کنند.
معاون شهردار تهران با تأکید بر اینکه بیمه رانندگان تاکسی یکی دیگر از مشکلات فعالان این صنف است، تأکید کرد: مرتفع کردن مشکلات مربوط به بیمه رانندگان تاکسی باید به صورت جدی مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد و البته دولت در این خصوص به رانندگان تاکسی قول مساعد داده و امیدواریم هر چه سریعتر این قول به مرحله اجرا گذاشته شود.
وی از ارائه تسهیلاتی توسط مدیریت شهری به رانندگان تاکسی از جمله پوشش بیمه عمر و بیمه حوادث برای تمامی این عزیزان حتی رانندگان بالای 50 سال سن که تا کنون تحت پوشش هیچ بیمهای قرار نگرفته بودند، خبر داد و گفت: علاوه بر این موارد، امکان انجام معاینه فنی رایگان، اعطای وامهای اضطراری قرضالحسنه و نوسازی تاکسی، فراهم نمودن امکان درج تبلیغات بر روی بدنه تاکسیها و اجرای برنامههای آموزشی، از دیگر اقداماتی است که مدیریت شهری به منظور ایجاد شرایط مساعد و بهینه برای این قشر زحمتکش انجام داده است.
تشکری هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: تضمین امنیت شغلی رانندگان از اهمیت ویژهای برای شهرداری تهران برخوردار است و توجه به تأمین حداقل نیازهای رانندگان تاکسی و خانوادههایشان، خط قرمز مدیریت شهری محسوب می شود.
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