آخرین وضعیت 10 لایحه قضایی/ لایحه حمایت از خانواده در ایستگاه آخر

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت لوایح قضایی در کمیسیون لوایح دولت و کمیسیون قضایی و صحن مجلس توضیح داد.

1- لایحه قانون اداری: بلاتکلیف

خردادماه سال گذشته از سوی قوه قضائیه به دولت ارجاع و در کمیسیون لوایح دولت بررسی شد اما این لایحه همچنان در دولت در حال بررسی است.

2- لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان: بلاتکلیف

این لایحه را کمیسیون لوایح دولت تصویب کرد و به تصویب هیئت وزیران رسید و برای تصویب به مجلس ارجاع شد. حال با آغاز مجلس نهم دولت دوباره درخواست رسیدگی به این لایحه را ارسال کرده است.

3- لایحه آیین دادرسی تجاری: بلاتکلیف

این لایحه خردادماه سال 90 توسط هیئت وزیران به مجلس ارجاع شد ولی مجلس هشتم فرصت نکرد به این لایحه رسیدگی کند و در مجلس نهم رسیدگی می شود که هم اکنون در دستور کار قرار دارد.

4- لایحه آیین دادرسی کیفری: به شورای نگهبان رفت

این لایحه توسط مجلس تصویب شد و اکنون منتظر نظر شورای نگهبان است تا اگر ایرادی داشت هر چه زودتر در صحن علنی مجلس برطرف شود.

5- لایحه حمایت از خانواده: در مجلس

این لایحه ای 50 ماده ای در مجلس تصویب شد و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارجاع شده است. شورای نگهبان 11ایراد گرفت و مجلس ایرادات را برطرف کرده و دوباره به شورای نگهبان ارسال شد. بعد شورای نگهبان دو ایراد گرفت و دوباره به مجلس بازگشت. مجلس ایرادات را بطرف کرد و حال شورا ایرادات جزئی گرفته است که قابل برطرف شدن بوده و می توان قول داد بزودی این لایحه تصویب می شود.

6- لایحه قانون جامع وکالت: بلا تکلیف

این طرح ابتدا از سوی کمیسیون قضایی مطرح شد و در دستور کار قرار گرفت بعد از آن قوه قضائیه هم لایحه نوشت.

مهرماه سال گذشته لایحه از سوی قوه قضائیه به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد و پس از بررسی به قوه قضائیه دوباره ارسال شد تا بازنگری شود. اکنون این طرح در کمیسیونهای فرعی در حال بررسی بوده و در نهایت به کمیسیون اصلی ارسال می شود.

7- لایحه پیشگیری از وقوع جرم: بلاتکلیف

این لایحه را مجلس تصویب کرد و به شورای نگهبان ارسال شد که با ایرادات شورا دوباره به مجلس بازگشت و چون ایرادات شورای نگهبان مبنایی بود لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. حالا این لایحه از مجمع به مجلس آمد و پس از تصویب دوباره برای نهایی شدن به مجمع رفته است. هم اکنون در کمیسیون حقوقی مجمع مورد بررسی قرار گرفته و به زودی به صحن مجلس می رود.

8- لایحه مالکیت معنوی: در کمیسیون لوایح مجلس

این لایحه هم اکنون در کمسیون لوایح دولت مطرح است و تا دو ماه دیگر به مجلس می رود.

9- لایحه حمیات از بزه دیدگان اجتماعی روی میز دولت

این لایحه هم هنوز در دست بررسی است.