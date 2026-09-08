توقیف ۵۵ خودرو و ۱۱ موتورسیکلت متخلف در سلسله

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران حسنوند بعدازظهر سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی اجرای مستمر طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی طی هفته گذشته، مأموران انتظامی با برخورد قاطع با پدیده‌های حادثه‌ساز، موفق به توقیف ۵۵ دستگاه خودرو و ۱۱ دستگاه موتورسیکلت متخلف شدند.

وی گفت: تخلفاتی نظیر دور دورهای مخاطره‌آمیز شبانه، ایجاد آلودگی صوتی، تغییر وضعیت خودروها و همچنین رعایت‌نکردن مقررات رانندگی از جمله مواردی بود که منجر به این توقیف‌ها شد. تمامی رانندگان متخلف نیز برای رسیدگی به پرونده‌های خود به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

فرمانده انتظامی سلسله با تأکید بر نقش شهروندان در حفظ آرامش عمومی، افزود: پلیس سلسله همواره در تلاش است تا با اجرای دقیق قوانین، امنیت اجتماعی را تضمین کند؛ لذا از شهروندان مقتدر دعوت می‌شود با رعایت مقررات راهنمایی‌ورانندگی و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از طریق سامانه ۱۱۰ با پلیس همکاری کنند.