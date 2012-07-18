کارگاه غواصی فنی وحرفه ای ماهشهر کلنگ زنی شد

فرشید قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساخت این مرکز فنی و حرفه ای با هدف توسعه آموزشهای مهارتی اشتغالزا متناسب با بازارکار منطقه انجام شد.

رئیس مرکزآموزش فنی و حرفه ای ماهشهر افزود: این استخر به نوبه خود در استان خوزستان بی نظیربوده که باراه انداری آن دوره های تخصصی جوش زیرآب و تعمیرات زیرآب به متقاضیان ارائه خواهدشد.



قنبری ادامه داد: متراژ این استخر سه هزار و 860 مترمربع است و نوع آن بزرگ با استاندارد قهرمانی و شیرجه با حداکثر 5.5 متر که دارای سونا، جکوزی، اتاق نجات غریق، مدیریت، کلاس های تئوری و... است.



وی گفت: این پروژه در حال حاضر به منظور احداث ساختمان به پیمانکار برنده مناقصه واگذارشده است.