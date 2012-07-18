به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما"، اعلام کرد: به ناشران خارجی شرکت کننده در بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن تخفیف ارائه می شود.

با توجه به برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن در تهران و استمرار ارسال کتب مذهبی به نمایشگاه،هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به ناشران خارجی که در نظر دارند با استفاده از شبکه پروازهای بین المللی "هما"، کتب قرآنی، مذهبی ولوح فشرده را به داخل کشور انتقال دهند 70 درصد تخفیف اختصاص می دهد.

شایان ذکر است این نمایشگاه از روز 25 تیرماه سال جاری افتتاح و تا 24 مرداد ماه سال جاری ادامه خواهد داشت. هرساله هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در زمان برگزاری نمایشگاه کتاب تهران با هدف کمک به ناشران بین المللی، کتب ارسالی ناشران را با 70 درصد تخفیف به کشور حمل می کند.