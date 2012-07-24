کشف 108 فقره سرق در گلستان/ دستگیری سارقان 111 راس گوسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار سید محمود میرفیضی گفت : هشتمین مرحله طرح عملیاتی" فجر" ویژه شناسایی و دستگیری سارقان وسائل نقلیه با بسیج کلیه امکانات و نیروهای پلیس آگاهی به مدت دو روز در اواخر هفته گذشته به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی گفت : در این طرح 34 فقره سرقت وسایل نقلیه داخل خودرو، 15 فقره سرقت اماکن خصوصی، 10 فقره سرقت منزل، 5 فقره سرقت احشام و یک فقره سرقت از پست بانک کشف شد.

به گفته وی کشف سه فقره سرقت‌های به عنف، یک جفت پلاک خودرو و یک فقره سرقت مغازه از دیگر موفقیت‌های کارکنان پلیس آگاهی استان بوده است.

فرمانده انتظامی گلستان ادامه داد : مأموران پلیس آگاهی همچنین موفق به کشف 29 دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودرو مسروقه به همراه هشت دستگاه موتورسیکلت با ارکان مخدوش شدند.

دستگیری سارقان 111 راس گوسفند

پنج سارق که 111 رأس احشام در شاهکوی گرگان به سرقت برده بودند، با پیگیری مأموران پاسگاه تقی آباد این شهر دستگیر شدند.

این پنج سارق تحت عنوان چوپان گله اقدام به سرقت از دو گله دار در این منطقه کرده بودند، متهمان به سرقت به همدستی دو سارق دیگر اعتراف کردند که تلاش جهت دستگیری آنها ادامه دارد.

دستگیر سارق 12 سرقت در گرگان

سارقی که اقدام به سرقت وسایل داخل خودرو می کرد، پس از دستگیری توسط مأموران پلیس آگاهی مرکز استان گلستان به 12 فقره سرقت اعتراف کرد.

در پی چندین فقره سرقت وسایل و لوازم داخل خودرو در گرگان، اکیپی از مأموران پلیس آگاهی مرکز استان گلستان تحقیقات جهت شناسایی و دستگیری سارق را آغاز کردند.



سرانجام در ادامه تحقیقات و بررسی موقعیت جغرافیایی محل وقوع سرقت‌ها ، مأموران موفق شدند متهم را شناسایی و پس از کنترل مسیرهای تردد،وی را دستگیر کنند.



در تحقیقات فنی بعمل آمده ،متهم که ابتدا منکر هرگونه سرقت بود پس از قرار گرفتن در برابر شواهد و ادله کافی به 12 فقره سرقت وسایل داخل خودرو اعتراف کرد.



دستگیری 20 متهم تحت تعقیب در رامیان

فرمانده انتظامی "رامیان" استان گلستان از دستگیری 20 متهم تحت تعقیب مراجع قضایی طی 48 ساعت گذشته در راستای طرح تشدید فعالیت های انتظامی خبر داد.



سرهنگ حسین علی مهربانی گفت: در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و با هدف افزایش ضریب امنیتی درسطح منطقه، طرح تشدید فعالیت های انتظامی طی 48 ساعت گذشته در دستورکار مأموران انتظامی قرار گرفت.



وی گفت: یگانهای عملیاتی پس از شناسایی محل اختفاء متهمان به محل های از پیش تعیین شده اعزام و موفق به دستگیری 20 متهم تحت تعقیب شدند.



سرهنگ مهربانی، سرقت، خریدو فروش مواد مخدر و درگیری ونزاع را از جرایم ارتکابی متهمان عنوان کرد.



این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.



دستگیری سارق 19 ساله در آق قلا

فرمانده انتظامی شهرستان آق قلا از دستگیری و 15 فقره اعتراف سارق 19 ساله توسط مأموران پلیس آگاهی این شهر خبر داد.



سرهنگ علیرضا خواجه با اعلام این خبر گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان آق قلا اواخر هفته گذشته طی یک عملیات ،موفق به دستگیری سارق 19 ساله که دارای سوابق متعدد سرقت در سطح منطقه بود شدند.



وی افزود: در تحقیقات تخصصی بعمل آمده متهم به سه فقره سرقت سیم های کابل برق سه فقره سرقت ترانس برق و سرقت دو دستگاه موتورسیکلت اعتراف کرد.



این مقام انتظامی در ادامه با اشاره به اعترافات متهم به چندین فقره سرقت مغازه و گوشی تلفن همراه اشاره کرد و افزود: یک دستگاه تراکتور سرقتی نیز از وی کشف شد.



وی همچنین گفت: متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی و با قرار صادره روانه زندان شد.