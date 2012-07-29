توسعه باغ پرندگان در مجموعه ارم ظرف 2 ماه آینده

علی اصغر محمدی فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هم باغ وحش ارم و هم دیگر باغ وحش های کشور از معاونت محیط طبیعی در خواست هایی برای توسعه بخش پرندگان دارند که در حال حاضر با درخواست باغ وحش ارم موافقت شده است.
به گفته وی، برای توسعه باغ پرندگان بایستی ابتدا فضای مناسب برای گونه های مختلف پرندگان ایجاد شود که بر اساس گفته های مسئولان باغ وحش این فضا ظرف دو ماه آینده آماده می شود.
فاضل اظهار داشت: همچنین این باغ وحش برای وارد کردن گونه های پرندگان غیر بومی در خواست مجوز کرده است و در حال حاضر موافقت اولیه برای ورود این گونه ها از سوی معاونت محیط طبیعی شده است.
معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست تصریح کرد: دیگر باغ وحش های کشور نیز برای گسترش بخش پرندگان باید ابتدا فضای لازم را ایجاد و مراحل گرفتن مجوز برای واردات گونه های غیر بومی را طی کنند.
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