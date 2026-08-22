نگاهداری: قواعد ویژه جنگ باید به نظام سلامت تسری یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و ششمین نشست استماع نخبگانی با موضوع بهداشت و درمان در شرایط جنگ با حضور بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، علیرضا رییسی، معاون وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و داروی کشور، پژمان شاهرخی، رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و نمایندگان دستگاه های مرتبط در مرکز پژوهش‌های مجلس، برگزار شد.

نظامت سلامت از اصلی‌ترین اولویت‌های کشور و جامعه است

بابک نگاهداری، در این نشست، با اشاره به اهمیت بهداشت و درمان و نظام سلامت در شرایط فعلی کشور، گفت: سلامت در شرایط فعلی به یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های کشور و جامعه تبدیل شده است.

حوزه سلامت یک حوزه فرابخشی است

وی با بیان اینکه حوزه سلامت یک حوزه فرابخشی است، تصریح کرد: اینکه بیان می‌شود ماهیت سلامت فرابخشی است به دلیل آن است که در بسیاری از مولفه‌های اداره کشور و حکمرانی اثر می‌گذارد.

تصویر شجاعت پرستاران و تلاشگران عرصه سلامت در ایام جنگ، سرمایه ‌اجتماعی را ارتقا می‌بخشد

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه نیروهای سلامت در عرصه فرهنگ، اجتماع و حتی اقتصاد موثر هستند، عنوان کرد: کاری که تصویر شجاعت و رشادت پرستاران و تلاشگران عرصه سلامت فداکار در ایام جنگ در بیمارستان‌ها برای ارتقای سرمایه‌اجتماعی انجام می‌دهد با ساعت‌ها سخنرانی بنده و مسئولان، امکان‌پذیر نیست. هیچ اقدام و حسی به مانند حس جان‌فدایی و از خودگذشتگی نیروهای سلامت که در زیر بمباران به بیماران، خدمات ارائه می‌دهند، نمی‌تواند هویت ملی و فرهنگی ما را ارتقا ببخشد. براین اساس می‌توان گفت که رشادت های نیروهای نظامی و نظام سلامت در جنگ، مایه فخر تاریخ ایران شد.

وی با اشاره به پروژه «دولت فرومانده» آمریکا و رژیم صهیونیستی، خاطرنشان کرد: دشمنان تلاش دارند تا با القای پروژه «دولت فرومانده»، حس ناامید در جامعه به وجود بیاورند اما در همه نظرسنجی‌هایی که انجام‌ داده‌ایم همیشه رقابت بین حوزه امنیت و سلامت بوده و رضایت مردم در این دو بخش همواره بالا بوده است و این یعنی وقتی حوزه سلامت، عرصه رضایت‌مندی و افتخار مدیریتی کشور باشد، ‌ بیشترین کمک را از نظر سیاسی به نظام حکمرانی و دولت و شکست پروژه‌های دشمن، همین حوزه سلامت انجام خواهد داد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با تبیین این موارد و با اشاره به اینکه برای امتداد این مسیر نظام حکمرانی کشور باید به حمایت از نظام سلامت کشور بیاید، توضیح داد: در دنیا تلاطم‌ها و تنش‌ها به عنوان یکی از متغیرهای اصلی کشورها تبدیل شده است و ما هم باید حکمرانی در شرایط تنش را یاد بگیریم و مدل حکمرانی در براساس چنین شرایطی بازطراحی کنیم.

نظام سلامت در خط مقدم جنگ است

ابراهیم رضایی، نیز در این نشست با تاکید بر این نکته که نظام سلامت در کنار نظام دفاعی کشور در جنگ رمضان در خط مقدم دفاع از کشور و ارائه خدمت بود، گفت: ما در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با همکاری دولت در تلاش هستیم حضور در جنگ را به عنوان سابقه ایثارگری موثر لحاظ کنیم و قطعا نظام سلامت هم شامل این قانون خواهد شد.

وی ادامه داد: باید برای شرایط جنگی قواعد ویژه ای لحاظ کنیم این قواعد در حوزه نظامی وجود دارد اما به حوزه نظام سلامت تسری پیدا نکرده و مشکلاتی که امروز نظام سلامت با آن درگیر هست بخشی از آن بخاطر همین امر است.

این نماینده مجلس گفت: از سوی دیگر آن بخشی از نظام سلامت که ذیل نیروهای مسلح هستند باید بتوانند از بودجه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی وابسته به این نیروها استفاده کنند. من معتقد هستم که می توانیم این بودجه را به سمت تحقق نیازهای نظام سلامت سوق دهیم.

ذخایر دارویی کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد

مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و داروی کشور، هم در این نشست با اشاره به شرایط ذخایر دارویی کشور، گفت: در این زمینه ذخایر مناسبی داریم اما باید تقویت کنیم.

وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه واردات داورها، تصریح کرد: ما به دنبال مسیرهای خلاقانه در این زمینه هستیم اما دستگاه های دیگر هم باید به وزارت بهداشت کمک کنند.

رییس سازمان غذا و داروی کشور، ادامه داد: اکثر داروهای مورد نیاز مردم در داخل تولید می شود با این حال هنوز امکان قطع کامل وابستگی به واردات دارو را نداریم.

پژمان شاهرخی، رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان، هم در این نشست از نظام تعرفه گذاری در هزینه هایی که با تورم به روز می شوند انتقاد کرد و گفت: این امر منجر به ناترازی مالی در نظام سلامت کشور شده است.

وی در ادامه سخنان خود به ظرفیت هایی درمانی هرمزگان اشاره کرد و گفت: در این زمینه کمبودهای جدی در آمبولانس و پایگاه های امدادی وجود دارد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان، ادامه داد: زیرساخت های درمانی در برخی جزایر مثل جزیره ابوموسی باید تقویت شود.

شایان ذکر است، طرح سیمرغ رمضان-پویش خردورزی ملی برای ایران برخاسته، در راستای ماموریت ریاست محترم قوه مقننه به مرکز پژوهش‌های مجلس، به منظور دریافت ایده‌های نخبگانی در خصوص مسائل جنگ و پساجنگ و راهکارهای رفع آنها طراحی و سامانه‌ای برای این موضوع به آدرس SIMORGH.MAJLES.IR راه‌اندازی شده است.